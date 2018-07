Paradox slavného českého cestovatele. Poprvé viděl moře až v dospělosti

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

"Vyrůstal jsem na Bohumínsku. To byl tehdy kraj samých rybníků. Na hodně místech jezdily plachetnice," svěřil se ČTK legendární mořeplavec, který v pátek oslaví 75. narozeniny. Už na republikové úrovni začal sbírat úspěchy. Vyhrával krajské i celostátní závody. České hladiny mu začaly být malé, a tak zamířil vyzkoušet jachting na moře do Polska. "Právě tam jsem se poprvé setkal s literaturou o osamělých plavbách přes oceán," řekl.

Příběhy mořeplavců jej fascinovaly natolik, že myšlenku už nepustil z hlavy. Jako jedinou možnost viděl v mezinárodním sólo závodu přes Atlantický oceán. Za cílem si šel tvrdě, přesto trvalo čtyři roky, než se mu sen splnil. Spoustu času zabralo vyřizování povolení. I stavba sedmimetrové lodi byla náročná. Niké, první loď se kterou obeplul svět, se zrodila ve sklepě panelákového domu. Vše si vyráběl sám podle koupených plánů. Aby mohl tehdejší vlast reprezentovat, nesměla být loď soukromá. "Tak jsem ji daroval tehdejším Bohumínským drátovnám," řekl.

Pak už nic nebránilo tomu, aby na druhém nejmenším plavidle, které obeplulo planetu, v červnu roku 1972 odstartoval z přístavu ve Velké Británii. Smůlu ale měl velkou. Čtyři dny po startu se loď vážně poškodila a musel se vrátit na start. Po opravě stěžně vystartoval znovu, i když se zpožděním 16 dnů. Přesto závod dokončil a po tříměsíční přestávce v USA, vydělával si například jako řezník, pokračoval v cestě. Obeplul svět a stal se prvním obyvatelem suchozemského státu, kterému se takový výkon podařil.

Následovaly další závody i cesty kolem světa. Niké ale dosloužila. Dnes je loď exponátem v Národním technickém muzeu. V roce 1978 přišla její nová a větší verze. Na nové čtrnáctimetrové lodi byl ještě úspěšnější.

Když se v roce 1987 rozhodl pro emigraci, zvolil dopravní prostředek sobě nejbližší. Z Polska i s rodinou vyplul a po třech týdnech přistál v USA. V nepřítomnosti pak byl za krádež lodi odsouzen. Ve vězení měl strávit 11,5 let. Rozsudek byl dlouho platný. Proto se dlouho nemohl do vlasti vrátit. Až v roce 2000 jej Krajský soud v Ostravě zrušil. O čtrnáct let později dostal Konkolski zpět i české občanství. Vrátil se na Karvinsko. Dodnes ale nemá platné české kapitánské doklady. "Mám jen ty československé, proto musím v Chorvatsku na loď jen jako plavčík," tvrdí.

Lituje snad jediné věci, že se nenarodil dříve a do svět nevyrazil ještě v dobách, kdy planetu tolik neovlivňoval cestovní ruch.