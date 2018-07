V Česku hořelo několik polí. Zasahovalo letadlo, plameny ohrožovaly domy, škody vysoké

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

"Po příjezdu byl kombajn zasažený v plném rozsahu a plameny se začaly rozšiřovat na okolní pole. Nasadili jsme vysokotlaký proud do prostoru kombajnu. Museli jsme ale jeho hašení přerušit z důvodu rychle se šířícího požáru po strništi a nesklizeném obilí," uvedl mluvčí hasičů Petr Příkaský.

Jednotky dostaly požár pod kontrolu zhruba za hodinu po příjezdu. "Při dohašování začala z kombajnu vytékat motorová nafta. V nádrži jí bylo asi 800 litrů. Jímali jsme ji do sudu," dodal Příkaský s tím, že příčinou vzniku požáru byla technická závada na kombajnu. Požár podle něj zničil asi 30 hektarů pole. "Místy byla ještě nesklizená úroda obilí," doplnil.

Další požár pole s obilím likvidovali hasiči dnes odpoledne u obce Lanžhot na Břeclavsku. Byla tam bezmála desítka jednotek. Plameny zachvátily asi třetinu hektaru. Do půl hodiny hasiči požár zlikvidovali. Podle Příkaského se nikomu nic nestalo.

Desítky hasičů zasahovaly dnes odpoledne při požáru pole s obilím v Kobeřicích na Vyškovsku. Oheň zasáhl plochu zhruba deseti hektarů, škoda přesáhla 300.000 Kč.

Na místě zasahovaly profesionální i dobrovolné hasičské jednotky. Do hodiny měly požár pod kontrolou, do další hodiny ho zlikvidovaly. V jednu chvíli byly v ohrožení i rodinné domy se zahradami, které od požáru na poli dělila jen silnice. "Byla to komplikace, ale utvořili jsme frontu a podařilo se nám dalšímu šíření zabránit," dodal Příkaský.

U Mratína pomáhalo hasit letadlo

Požár pole s pšenicí malého rozsahu byl za obcí Mratín směr Nová Ves na okrese Praha - východ nahlášen dnes před 13:00. Operační středisko na místo vyslalo pět cisternových automobilů.

"Do příjezdu hasičů se požár kvůli větru dále rozšířil na další pole a stromy. Velitel zásahu po příjezdu na místo vyhlásil druhý stupeň poplachu a vyžádal si posilové jednotky. Operační důstojník na místo vyslal další jednotky hasičů a aktivoval leteckou hasičskou službu s letadlem z Jičína," uvedl mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel. Požár se podařilo dostat pod kontrolu za 1,5 hodiny. Letoun typu Antonov An-2 provedl dva shozy po 1500 litrech vody.

Vyšetřovatel příčin požáru vyčíslil škodu na 450.000 korun, hasiči svým zásahem uchránili hodnoty ve výši 1,5 milionu korun.