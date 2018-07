Česko si připomnělo Cyrila a Metoděje. Marxismus budí nenávist, řekl olomoucký arcibiskup na Velehradě

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Graubner vyzval k většímu zamyšlení nad podstatnými otázkami. "Nestačí hltat informace, které nabízejí falešný pocit, jako bychom už věděli všechno. Je třeba hledat skutečnou moudrost," uvedl v kázání.

Mnohé příležitosti se podle Graubnera v mladých dějinách země dobře nevyužily. "Neseme zodpovědnost za skutečnosti, které nahánějí strach nejen tím, že roste politický vliv potomků diktátorů. To je jen jeden z důsledků naší slepoty a neschopnosti vidět v souvislostech, ptát se po příčinách a důsledcích či ukazovat ochotu vzdát se nějakých příjemností a dívat se dál než na přítomnost a na své vlastní já. Proto neumíme odhalit novou tvář ideologie, když ji šíří někdo jiný. I když marxismus přesedlal z oblasti ekonomiky do oblasti kultury, stále bere svobodu, rozvrací řád a budí nenávist," uvedl Graubner.

Připomněl svaté Cyrila a Metoděje, kteří položili základy křesťanské kultury i státnosti. "Pohled do dějin nám ukazuje, že nejlepší plody našeho národa vyrostly vždycky z evangelia, které bylo přijato do života, které bylo přeloženo do řeči skutků," míní olomoucký arcibiskup.

Zmínil také ekologické problémy. "Naše krátkozrakost nám dokonce brání uznat realitu oteplování a dělat kroky zodpovědné vůči přírodě. Zdá se, že dokud nám teče z kohoutků voda, jako by nás sucho nezajímalo. A ještě dlouho bych mohl vyjmenovávat různé oblasti, v nichž se odehrává boj o budoucnost člověka a národa. Ta významná výročí nás vedou k vážnému zamýšlení nad podstatnými otázkami," řekl Graubner.

Dnešní slavnostní poutní mši vedl kardinál Dominik Duka, který také zmínil výročí vzniku republiky. "Vzpomínáme také řady další výročí, 1278, 1378, 1618, 1648, 1848, 1938, 1948, 1968. Všechna nějakým způsobem reflektoval náš Velehrad. Zde jsou počátky naší státnosti, zápasu o svobodu, samostatnost a obětavou lásku vyrůstající z víry a naděje," uvedl Duka. Připomněl však také historické viny, zbabělost i zrady.

Benefiční koncert Večer lidí dobré vůle na Velehradě vynesl letos 1,5 milionu korun, a to prostřednictvím finančních darů a dárcovských SMS. Loni se mezi lidmi vybralo 1,6 milionu korun. Peníze letos získá klinika v Iráku, kde se léčí uprchlíci, a Nadační fond Adiuvare.

Na letošním 19. ročníku Večeru lidí dobré vůle vystoupili Jiří Pavlica s Hradišťanem, zpěvačka Hana Zagorová, kapela Mirai, Vašo Patejdl či zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů. Koncert ve středu večer zakončil první den cyrilometodějských oslav na Velehradě. Na významné moravské poutní místo dorazilo podle pořadatelů 23.000 návštěvníků.

Mise Cyrila a Metoděje položila ve druhé polovině 9. století na Moravě základy českého státu. Bratři ze Soluně přeložili biblické a liturgické texty a upravili pro slovanskou řeč písmo, vytvořili světský a církevní zákoník a dali mnoho podnětů pro zpěv, ikonografii a kazatelskou činnost i pro politiku, diplomacii a hospodářství. Jejich památka se původně připomínala v březnu, v roce 1863 byla pro české země a Slovensko Piem IX. stanovena slavnost na 5. července.