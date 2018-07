Zemřel diabetolog Jaroslav Rybka

— Autor: -mho / EuroZprávy.cz / ČTK

Zlín - Profesor Jaroslav Rybka, který patřil k zakladatelům české diabetologie, zemřel v úterý ve věku 86 let. Dnes to řekla mluvčí Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Dana Lipovská. Rybka pracoval ve zlínské nemocnici 55 let.