Motorkáři berou Prahu útokem, už se sjíždějí na oslavu Harley-Davidson

"Účastníci se již sjíždějí, jezdí se sem (na Výstaviště) dívat a následně se odjíždějí ubytovávat. Také neustále volají a ptají se. Další víme, že již jsou ve Středočeském kraji. Hlavní vlnu ale čekáme ve čtvrtek," řekl za organizátory akce Jakub Koutek. V neděli budou mít do areálu Výstaviště volný vstup obyvatelé Prahy 7, organizátoři jim tak chtějí kompenzovat obtíže, které akce způsobí.

Po dobu oslav budou uzavírky platit v ulicích U Výstaviště, Dukelských hrdinů, Partyzánská, Strojnická a Za Elektrárnou v okolí centra oslav. Účastníci budou přijíždět z několika směrů.

Doprava bude omezena především v sobotu kvůli spanilé jízdě. Na tu vyrazí motorkáři ve třech vlnách od 10:00. Vyjíždět budou z Letné, přes nábřeží Kapitána Jaroše, Hlávkův most a Wilsonovu ulici na Václavské náměstí. Pokračovat budou přes Karlovo náměstí a Masarykovo a Smetanovo nábřeží na náměstí Jana Palacha, kde bude krátká přestávka. Poté přejedou Mánesův most a Chotkovou zamíří na Letnou a Výstaviště.

Na mnohonásobně zvýšený počet motocyklů na silnicích v následujících dnech upozornil i Besip. Během první poloviny roku bylo na českých silnicích podle předběžných statistik usmrceno 36 motorkářů a 121 motocyklistů utrpělo těžké zranění.

Praha na akci dá pět milionů korun. Vedení města příspěvek schválilo v březnu. To se tehdy nelíbilo některým opozičním zastupitelům. Podle opozičního zastupitele za TOP 09 Václava Novotného není v Praze místo, aby se zde ubytovalo 100.000 lidí, protože toto číslo se rovná celkové ubytovací kapacitě v hromadných ubytovacích zařízeních.

Deset milionů korun dal na akci i Středočeský kraj. Někteří starostové středočeských obcí s tím nesouhlasí. Petici proti poskytnutí dotace jich podepsala asi stovka. "Sami vidíme v kraji mnoho míst, kde by tak velká částka pomohla. Jsou to čističky, kanalizace, mateřské školky a mnoho dalších. Určitě budeme chtít vědět, za co kraj peníze nakonec utratil," sdělil ČTK předseda středočeských zastupitelů za STAN Věslav Michalik. Starostové a příznivci za hnutí STAN dnes uspořádali v kraji protestní cyklojízdu, při níž projížděli místy, kde by podle nich desetimilionová dotace pomohla více.