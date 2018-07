Skepse Čechů vůči EU? Nejhorší krize odezněla, Brusel však stále řadu lidí štve

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Před sedmi lety se podíl těch, kteří by znovu zvedli ruku pro vstup do EU, meziročně snížil z 59 procent na 49 procent. V letech 2015 a 2016 pak byla podpora unie u české veřejnosti vůbec nejnižší, pro opětovný vstup do EU se tehdy vyslovilo 38 procent občanů.

Jak ukazují letošní mezinárodní výzkumy Eurobarometru, vnímání EU je pozitivnější napříč Evropou. Zároveň je v tomto srovnání česká veřejnost jednou z nejkritičtějších vůči EU (spolu s Chorvatskem a Itálií), což souvisí i s nízkým zájmem o problematiku nebo deklarovanou ochotou volit ve volbách do Evropského parlamentu.

Největší podporu má unie mezi mladými Čechy, mezi nimiž by vstup do ní podpořilo 63 procent dotázaných. Naopak u lidí nad 60 let je podpora zhruba 45procentní.

"Při úvahách o vztahu Čechů k Evropské unii je třeba rozlišovat mezi hodnotovým zakotvením integračních procesů ve vědomí lidí a tím, jak hodnotí praktiky jejich naplňování," uvedli autoři průzkumu.

Zatímco celkově členství v EU v roce 2018 kladně hodnotí polovina (50 %) dospělé populace ČR, s obecnou myšlenkou na evropskou spolupráci, tedy s pocitem sounáležitosti s Evropou, souhlasí téměř tři čtvrtiny (72 %). Co se ovšem v poslední době nemění, je podpora přijetí eura, která je od roku 2011 setrvale kolem 20 % (v roce 2018 to je 18 %), přičemž v roce 2006 přijetí eura podporovala polovina (54 %) české veřejnosti, informuje stem.cz.