Policie zatkla stovky aktivistů. Desítky z nich se v dolu Bílina připoutaly pod rypadlo

Těžba v lomu se zastavila. Dopoledne se další snažili opustit vymezenou trasu protestního pochodu a vniknout do lomu. Policie 234 z nich zajistila. Zbylých několik set aktivistů dorazilo po vymezené trase do obce Braňany, kde pochod skončil. Aktivisté se poté vrátili do kempu v Louce u Litvínova.

Aktivisté z hnutí Limity jsme my prohlašují, že zamýšlejí zastavit těžbu uhlí, kterou považují za škodlivou v souvislosti se změnou klimatu.

"Aktuální počet osob omezených na svobodě je 234, nemusí se však jednat o konečné číslo," řekl ČTK zhruba ve 14:30 mluvčí policie Daniel Vítek. "Zajištění jsou postupně převáženi na policejní služebny, kde s nimi budou provedeny nezbytné úkony," dodal Vítek.

Asi 20 lidí vylezlo ráno mezi 4:00 a 5:00 na vrchol rypadla v lomu a na místě se připoutali. "Museli jsme zastavit těžbu, abychom minimalizovali riziko, že by se někomu něco stalo," řekl ČTK mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký. Aktivisté zůstávají na místě a policie, která je neúspěšně vyzvala, aby lom opustili, bude situaci řešit s báňským úřadem.

Dopoledne během protestního pochodu vybočily nečekaně zhruba dvě stovky lidí z vymezené trasy a pokusily se proniknout do lomu Bílina. Na místě je obklopili policejní těžkooděnci. Když policie neuspěla s výzvou, aby se protestující vrátili na stanovenou trasu, víc než dvě stovky aktivistů zajistila a oblast uzavřela.