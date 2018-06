V Praze se srazily tramvaje. 23 zraněných, zasahoval speciální vůz Atego

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Tramvaje do sebe v narazily kolem 12:45. "Ve směru ke Karlovu náměstí se srazily dvě tramvaje, jedna narazila do druhé, do před ní stojící," popsal nehodu policejní mluvčí Jan Daněk. Podle něj je řidič v šoku, dechová zkouška na alkohol byla u něj negativní.

První tramvaj, která před křižovatkou zřejmě stála, byla starší dvouvagonová souprava, druhá nová, kloubová. Po nehodě skončily v sobě i oba vagony první tramvaje.

"Při srážce tramvají utrpělo zranění 23 osob. Z toho se 20 osob zranilo lehce, tři osoby utrpěly středně těžká zranění. Většinou se jednalo o pohmoždění krční páteře, hlavy a hrudníku. Všichni pacienti byli při vědomí," informovala mluvčí záchranné služby Jana Poštová.

Kvůli nehodě byl na více než dvě a půl hodiny přerušen provoz tramvají mezi zastávkou I. P. Pavlova a Karlovým náměstím. Škoda byla podle Drážní inspekce vyčíslena na pět milionů Kč.