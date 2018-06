Ze zooparku u Prahy utekla puma, lidé by se neměli zdržovat venku

Aktualizováno 16:10 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Ze zooparku ve Zvoli u Prahy dnes utekla dospělá puma. Lidé by se neměli zdržovat venku a neměli by chodit do blízkého lesa. Šelma utekla už loni. Podle starosty obce Miroslava Stoklasy stojí stavby v zooparku nelegálně, chovatel ale má povolení k chovu zvířat.