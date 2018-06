Kompro na lékaře Bartáka? Promluvili spoluvězni, kolem nahrávky je mnoho nejasností

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Vraždy tří lidí Barták podle spisu osnoval ze msty za předchozí odsouzení. Vydíráním k tomu chtěl získat přes 80 milionů korun, jež hodlal využít k útěku z vězení za pomoci vrtulníku. Zajistit to měl jeho tehdejší spoluvězeň Miloš Levko, který ale místo toho vše oznámil a svá tvrzení doložil pořízenými nahrávkami.

Obhajoba jeho důvěryhodnost zpochybňuje a naznačuje, že mohlo jít o policejní provokaci. V Bartákův prospěch dnes vypovídal Miki Bauer, který si odpyká dlouholetý trest za podvody. Levka označil za "profesionálního vězně", který ostatní odsouzené vydíral a nechával si platit penězi či třeba kávou nebo cigaretami za zajištění různých výhod či služeb. Zároveň Bauer uvedl, že mu Levko o pořizování nahrávek vyprávěl.

Záznamové zařízení v podobě hodinek měl zajistit policista z okolí elitního pražského kriminalisty Josefa Mareše. "Účelem bylo zkompromitovat Bartáka. Měl slíbeno, že bude podmíněně propuštěn," řekl Bauer. Levko sice o propuštění na podmínku žádal, soud to ale zamítl. Bauer v souvislosti s Levkem vypovídal už před dvěma lety na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). Tehdy ale uvedl, že motivací Levka bylo Bartáka vydírat. Dnes u soudu rozpor vysvětli tím, že Levko jinak mluvil před a po jeho výslechu na GIBS.

Jiný odsouzený, Milan Rosenbaum, má zkušenost s Levkem jinou. Podle něj spoluvězně nevydíral. S Levkem byl často v kontaktu, o pořízení nahrávky ale nic nevěděl. "Bavili jsme se docela dost, cvičili spolu, ale nemluvili o tom," řekl. Rosenbaum si odpykává 14letý trest za podíl na nájemní vraždě spolumajitele bezpečnostní agentury, který patřil do okolí kontroverzního podnikatele Františka Mrázka.

Stále se neví, jak se záznamové zařízení do věznice dostalo. Levko to odmítá prozradit. Jeho nevlastní dcera u soudu řekla, že je dostala od neznámého muže a předala kaplance věznice. Ta to odmítá. Při rekognici na GIBS nevlastní Levkova dcera z 28 mužů označila dva, kteří jí mohli balíček s hodinkami předat. Ani u jednoho si ale nebyla jistá a ani jeden nebyl policista.