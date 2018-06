Za podpálení kostela v Gutech padly přísné tresty, motiv žhářství zůstává záhadou

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Nejvyšší trest dostal muž, který akci vymyslel. Otázka, co bylo motivem činu, zůstala i po skončení soudního procesu nezodpovězena, přestože se všichni obvinění k činu částečně přiznali. "Žádný obžalovaný neřekl, proč to vlastně udělali. Tvrzení, že je to jen tak napadlo, soudu nepostačuje," řekla soudkyně Lenka Čechová.

Jeden z možných důvodů vyplynul z psychologického posudku. Dnes devatenáctiletý mladík, který byl iniciátorem akce, je tělesně postižený, trpí vzácnou nevyléčitelnou chorobou a chodí jen o holi. Znalkyně nevyloučila, že motivem pro zapálení kostela mohla být pomsta bohu za to, že jej tato choroba postihla.

Zapálení kostela mladík podle soudu nějakou dobu plánoval. Inspiraci mohl najít při poslechu takzvaného severského metalu, kde se o zapalování kostelů zpívá.

Samotnou akci uskutečnili dva dny před tím, než nejmladší z trojice dosáhl plnoletosti. Proto byl tento chlapec souzen jako mladistvý a proces byl až na vyhlášení rozsudku neveřejný. Podle soudních znalců má mladý muž mírnou zálibu v rozdělávání ohně a v jeho pozorování, nejde ale o pyromanii. Svému kamarádovi prý chtěl pomoct, protože je postižený.

Obžalovaní společně koupili benzin, který načerpali do čtyř plastových lahví. Na místě kostel nejprve obhlédli a ujistili se, že tam nikdo není. Sedmnáctiletý mladík pak tři lahve položil k zadní stěně kostela, benzin ze čtvrté na ně a kolem nich rozlil a škrtl zapalovačem. Jak kostel hoří, si natočili mobilním telefonem.

Řidič, který zůstal v autě, tvrdil, že své známé sice na místo dovezl, nevěřil prý ale, že kostel opravdu zapálí. Soud mu to neuvěřil. "Viděl, že čerpají benzin a že obžalovaný mladistvý má speciální zapalovač," řekla soudkyně.

Řidič dostal trest na samé spodní hranici sazby, která činila osm až 15 let vězení. Mladistvému, který samotný akt provedl a od soudu odešel se třemi a půl rokem, hrozil rok až pět let vězení. Dva obžalovaní se na místě odvolali, třetí si ponechal lhůtu stejně jako státní zástupce Josef Šuhaj, který řekl, že soud uložil obžalovaným dokonce přísnější tresty, než požadoval, a že zváží případné odvolání v jejich prospěch.

"Domnívám se, že se jedná o osoby blízké věku mladistvých. A nějaké zbytečné, dle mého názoru drakonické tresty uložené jako nepodmíněné, v jejich případě za situace, kdy jsou v podstatě dobře resocializovatelní a určitě je zájem na tom, aby spíše vydělávali a hradili způsobenou škodu, si myslím, že právě nejsou na místě," řekl Šuhaj.