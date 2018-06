Češi jsou národem triatlonistů? Nejvíc nás baví kolo, běh a plavání. Průzkum zjistil zajímavé věci

Alespoň jednou ročně usednou na kolo nebo obléknou plavky dvě třetiny a běžeckou obuv nazují dvě pětiny Čechů. Podobně velká skupina je těch, kteří posilují (38 procent), třetina si zajde na badminton, zabruslí si, zatancuje, zahraje stolní tenis a čtvrtina alespoň jedenkrát ročně lyžuje. Vyplývá to z průzkumu České spořitelny a výzkumné agentury Kantar CZ.

Více než polovina respondentů (52 procent mužů a 57 procent žen) se fyzické aktivitě věnuje alespoň jednou za týden. "Češi jsou nadšení cyklisté, plavci a běžci. S nadsázkou by se dalo říci, že máme dobrý základ pro triatlon. Nebojíme se ale vyzkoušet i jiné sporty. Zatímco mladší generace ve věku 18 až 29 let má zkušenost průměrně se čtrnácti z nich, věková skupina od 50 do 70 let jich zkusila jen osm. To může souviset s větší otevřeností dnešní mladé generace ke zkoušení nových věcí, či s větší škálou možností, které se jim nabízejí," upozornil vedoucí výzkumu Kantar CZ Lukáš Macura.

Z deseti sportů, kterým se věnuje nejvíce Čechů, je nejdražší lyžování a snowboarding. V průměru vyjdou na 4670 Kč za rok. Ještě dražší je jezdectví, kde roční náklady vycházejí na 35.000 Kč a více. Nejméně finančně náročnými sporty jsou naopak stolní tenis a gymnastika, u kterých se roční výdaje pohybují pod 700 Kč.

Na 72 procent Čechů fandí nějakému sportu. Téměř všichni fanoušci někdy podporují sportovce z pohodlí domova při sledování televize, další možnosti (například přímo na zápase nebo v hospodě s přáteli) vybrala vždy necelá třetina, všechny z nich jsou rozšířenější mezi muži a lidmi do 39 let. Největší položkou v rozpočtu sportovního fanouška jsou vstupenky na sportovní akce (650 Kč) a účet za placenou televizi (360 Kč), kterou si převážně kvůli sportovním přenosům pořídil.