Rath se odvolal ještě před rozsudkem: Zeman na soud tlačil, jsem jako Horáková

"Vrchní soud má odvolání dřív, než byl rozsudek vynesen," řekl Rath. Verdikt v jeho kauze lze podle něj vnímat jako porušování ústavy, konkrétně principu presumpce neviny a nezávislosti soudů. V jeho případu šlo o likvidaci politického protivníka a "maňásková justice" vyhověla přání prezidenta Miloše Zemana a dalších politiků, uvedl Rath. Prezident podle něj na soudce tlačil a vyhrožoval jim.

Rath se přirovnal k odsouzené Miladě Horákové, od jejíž popravy dnes uplynulo 68 let. "Tak brutální jako v 50. letech dnešní situace není, ale princip je stejný - odstranění politicky nepohodlné osoby, v mém případě pomocí zmanipulovaných odposlechů a důkazů," prohlásil.

Důvod, proč by měl prezident Zeman zájem na jeho odsouzení, prý Rath nezná, ale domnívá se, že za tím je skutečnost, že v době prezidentova sporu s Jiřím Paroubkem stál na straně bývalého premiéra. "Korunu všemu jsem nasadil, když jsme v prezidentských volbách podporoval kandidaturu Jiřího Dienstbiera, i když dnes vím, že to byla chyba. Prezident je mstivý a vrací mi to," konstatoval Rath.

Bývalý ministr zdravotnictví a poslanec Rath nevyloučil svůj případný návrat do politiky. Uvedl, že ho už oslovily některé politické subjekty, o které jde, však nesdělil. "Dostáváme se do doby, kdy je předpokladem pro dráhu politika být trestně stíhaný," uvedl s odkazem na premiéra Andreje Babiše (ANO) nebo pražského politika Bohuslava Svobodu (ODS). "Českou politiku zalidnily šedé myši, v některých případech i tlusté krysy, proto bych mohl zvažovat vstup do politiky. Šedou myší bych nebyl," prohlásil.

"Soud musí kategoricky vyloučit, že by podléhal vnějším tlakům," řekl dnes soudce Robert Pacovský. Za klíčový důkaz označil výpověď podnikatelky Ivany Salačové, která se ke korupci přiznala a popsala, jak systém ovlivňování zakázek ve Středočeském kraji vypadal. "Nebyl to osamocený důkaz," podotkl Pacovský.

Její výpověď podle něj doplnily například odposlechy pořízené policií, které jsou po pětiletém trvání procesu terčem kritiky advokátů a důvodem, proč byl původní odsuzující rozsudek zrušen. "Nelze pominout rozhodnutí Nejvyššího soudu, který se otázkou zabýval a konstatoval použitelnost odposlechů," řekl Pacovský.

Soudce připomněl, že obžalovaní v odposleších používali krycí řeč, kterou však Salačová pomohla policistům odtajnit. Zdůraznil také, že soud rozhodoval pouze na základě odposlechů, kterým bylo zřetelně rozumět. Advokáti si totiž dlouhodobě stěžovali na to, že jim rozumět nelze. "Členové měli možnost si odposlechy opakovaně přehrát, i za optimálnější situace, tedy v klidnějším prostředí, než je soudní síň," uvedl Pacovský.