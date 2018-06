Plot kolem dálnic D1 a D2? Radikální opatření má zastavit šíření moru prasat

Do dnešního dne testy potvrdily nákazu v ČR u 230 divokých prasat, z toho 18 bylo uloveno, ostatní byly uhynulé kusy.

Poslední případy veterináři zaznamenali v dubnu, šlo ale o divočáky uhynulé v té době už čtvrt až půl roku. Virus tak vlastně byl naposledy zjištěn v únoru. Pokud nebude nový pozitivní nález do čtyř měsíců, měla by být nákaza na Zlínsku zvládnutá.

Veterináři již vyplatili za zástřelné na Zlínsku a nálezné za divoká prasata 114 milionů korun. Na celém území republiky se zástřelné zatím odkládá, nejsou na něj peníze, rozšíření by stálo skoro miliardu korun.

Ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád uvedl, že opatření, která veterináři loni přijali, se ukázala jako úspěšná. ČR je podle něj jedinou zemí v EU, kde se povedlo chorobu izolovat. Nález moru u divokých prasat byl pro veterináře před rokem překvapením, v blízkosti Zlína žádné ohnisko choroby v té době nebylo. Nejpravděpodobnější je, že nemoc tam někdo zanesl, například přes tepelně nezpracované masné výrobky.

Úplně celá dálnice se podle Semeráda oplotit nedá, musí tam zůstat koridory. Moderní ohrazení je podle něj zahloubené do země s dvířky, která se otevírají ven do krajiny, zvířata se tak skrz ně na dálnici nedostanou. Pokud by se choroba šířila z východních států přirozenou cestou, tedy skrze populaci divokých prasat, mohlo by jít o funkční zábranu.

Problémem je podle Semeráda vydávání územních rozhodnutí, takže se snaží apelovat na úřady, aby povolení ke stavbě plotů ŘSD dávaly. Samotná stavba j podle Semeráda jednoduchá. ŘSD na dotaz ČTK k instalaci plotů uvedla, že se z časových důvodů k věci vyjádří až ve středu.