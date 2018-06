Opilý řidič na sjezdu z D1 zabil spolujezdce, další zmrzačil. Soud se s ním nemazlil

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Nehoda se stala loni v únoru. Státní zástupce Rudolf Mlýnek uvedl, že v době nehody měl Novák v krvi nejméně 1,53 promile alkoholu. Rychlost vozu Renault Mégane před nehodou byla podle něj minimálně 140 kilometrů v hodině. Vůz se při snaze o opuštění dálnice po najetí na nerovnost převrátil a vznesl do vzduchu, kde se několikrát přetočil. Po nárazu do betonového mostku přeletěl svodidla a narazil do svahu.

19letý spolujezdec na předním sedadle utrpěl podle znalce soubor těžkých zranění, která byla svou povahou smrtící. S těžkými zraněními vyvázli z nehody další tři členové osádky vozidla. Jeden z nich, který podle spisu seděl na zadním sedadle, má dodnes psychické problémy. Podle žalobce je odkázán na cizí pomoc a ani v budoucnu se o sebe asi nebude moci sám postarat.

Obžalovaný Novák tvrdil, že neví, zda vůz skutečně řídil a nehodu způsobil. Po požití alkoholu ho prý trápí výpadky paměti.

Podle předsedy senátu Karla Rašína byla vina obžalovaného na základě provedených důkazů jasná. Soud podle státního zástupce Rudolfa Mlýnka velice citlivě vyhodnotil všechny okolnosti případu a rozhodl přiměřeně. "S rozsudkem souhlasím. Sebereflexi neměl obžalovaný vůbec žádnou. Omluva, jak jsme slyšeli, nepadla žádná," řekl Mlýnek.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i zmocněnec poškozených si ponechali lhůtu pro případné odvolání.