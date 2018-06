Létající klíšťata v Česku? Jejich kousnutí vás vyřadí na celé týdny

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Co způsobí v letadle zapnutý mobil?

Jedním takovým je i kloš jelení (Lipoptena cervi), kterému se lidově říká lojnice nebo jelenica a známé je také jako létající klíště.

A to i přesto, že ve skutečnosti tento krev sající parazit nemá s klíštětem vůbec nic společného. Ve skutečnosti totiž jde o bodavou mouchu.

Kloš se ovšem od klasických much liší a to poměrně výrazně. Líhne se sice s křídly, ale proletí se jen jednou v životě. Poté, co krvesajka najde vhodného hostitele a usadí se na něm, křídla odhazuje.

Jak druhové jméno napovídá, jsou nejčastějšími oběťmi kloší jeleni, laně a jiná vysoká zvěř. Kloš ovšem nepohrdne ani ptačí nebo lidskou krví.

Když parazit přistane na lidské kůži, drží se tam velmi pevně. Těla těchto much jsou nesmírně pružná a odolná a je tak dost těžké kloše rozmáčknout.

Dobrou zprávou je, že kloš jelení na rozdíl od klíšťat nebo jiného hmyzu nepřenáší žádné nebezpečné nemoci. Ale i tak dokáže pořádně potrápit.

Kousnutí kloše totiž vytvoří rudý flek, který pořádně svědí. A lidé pokousaní kloší se mohou zběsile drbat i několik týdnů než se úporné kousance zahojí.