Rasistický útok na černocha v pražské tramvaji? Žalobce žene fotbalové chuligány k soudu

"Jednání je v obžalobě kvalifikováno jako zločin ublížení na zdraví v jednočinném souběhu s přečinem hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a přečinem výtržnictví, vše ve spolupachatelství," uvedl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 Richard Houdek.

Incident se stal loni 4. listopadu v tramvaji číslo 6 mezi zastávkami I. P. Pavlova a Náměstí Míru. Terčem útoku se stal 36letý muž původem z Afriky, který dlouhodobě žije v Praze a který po napadení skončil v nemocnici.

Obžalovaným mužům je od 18 do 21 let. Server Aktuálně.cz po útoku napsal, že fanoušci po muži házeli citrony, mlátili ho pěstmi, strhli ho ze sedačky a kopali do něj. Napadený si později stěžoval na to, že se ho v tramvaji nikdo nezastal.

Fotbalový klub SK Sigma Olomouc se od chování útočníků distancoval s tím, že takoví jedinci nejsou na olomouckém stadionu vítáni.