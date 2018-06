Eutanazie či potrat? Češi jsou zajedno, otázka trestu smrti je ale rozděluje

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Pouhé jedno procento lidí by umělé přerušení těhotenství zakázalo, šest procent by interrupci povolilo v případě ohrožení života těhotné ženy a necelá pětina lidí míní, že by interrupce měla být povolena pouze s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu.

Podíl dotázaných, kteří souhlasí s uzákoněním eutanazie, od loňska vzrostl o čtyři procentní body. Usmrcení člověka na vlastní žádost odmítá 23 procent Čechů, častěji to jsou lidé protestantského náboženského vyznání a starší 60 let.

"Z analýzy dále vyplynulo, že názory na interrupci a eutanazii spolu vzájemně souvisí," uvedli statistici. Ti, kteří zastávají názor, že právo rozhodnout o přerušení vlastního těhotenství má mít žena sama, významně častěji souhlasí s uzákoněním eutanazie.

Mírně nadpoloviční většina populace lidí starších 15 let se domnívá, že trest smrti by v ČR měl existovat (55 %), když „rozhodně má existovat“ podle 25 % dotázaných a „spíše má existovat“ uvedlo 30 % respondentů, informuje soc.cas.cz.

Necelé dvě pětiny veřejnosti (37 %) naopak soudí, že trest smrti by v českém právním řádu být zakotven neměl, když odpověď „spíše nemá existovat“ zvolilo 24 % oslovených a „rozhodně nemá existovat“ 13 %. Zbylých 8 % dotázaných se k položené otázce neumělo vyjádřit a zvolilo variantu „nevím“.

"Odpověď, že trest smrti má existovat, zvolilo výrazně méně respondentů s vysokoškolským vzděláním (43 % pro trest smrti, 49 % proti), zatímco u ostatních vzdělanostních kategorií byla pro trest smrti vždy nadpoloviční většina dotázaných. Další rozdíly byly zjištěny podle levopravé škály politické orientace: respondenti hlásící se k levici jsou pro trest smrti významně častěji (62 % pro, 32 % proti) než pravicově orientovaní (50 % pro, 41 % proti)," uvedli autoři průzkumu.

Souhlas se zavedením trestu smrti častěji vyjádřili dotázaní, kteří ve 2. kole prezidentských voleb hlasovali pro Miloše Zemana (61 % pro, 31 % proti), než ti, kteří podpořili Jiřího Drahoše (47 % pro, 46 % proti).