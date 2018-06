Údajný vrah dívky z Doubice netrpí deviací. Psycholožka má dvě verze, proč se tragédie stala

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Sexuolog Luděk Daneš u Chlouby nezjistil žádnou deviaci. Odhalil to, že prefereje velmi mladé dívky. "Nejedná se o děti, je to rozhraní dospívajících a dospělých žen," řekl Daneš.

"Jeho rozpoznávací schopnosti byly plně zachovány. Ovládací schopnosti byly lehce snížené," uvedl na adresu obžalovaného psychiatr Michal Hessler.

Psycholožka Štěpánka Tůmová shledala, že Chlouba je nezdrženlivý, emočně nestabilní, málo empatický, celkově nevyzrálý a má sklony k fabulaci. Soudu předložila dvě možnosti, proč se tragédie stala. "Mohlo jít o sexuální hrátky a celé jednání se mu vymklo z ruky s tím, že nevěděl, co má dělat. Druhá varianta je, že se s dívkou domluvil na tom, že by jí ublížil a ona z toho potom finančně profitovala. Nevím ale, jak by k tomu s ohledem na intelekt pana posuzovaného přišli," vysvětlila Tůmová.

Znalci se shodli na tom, že kvůli narušené osobnosti se v budoucnu může Chlouba dostat do situací, které by řešil protiprávním jednáním.

Tragédie se odehrála loni 23. září v chalupě v Doubici. Obžaloba uvádí, že Chlouba dívky svazoval a škrtil řadu hodin. Podle spisu je déle než pět hodin škrtil prádelní šňůrou, provazem či páskem. Nejprve zaútočil na starší z nich. Dívka při škrcení ztrácela vědomí. Když se mladší z nich vrátila z procházky se psem, použil na její ochromení elektrický paralyzér a začal ji také škrtit. Obě pak svázané přesouval do různých částí domu.

Že starší z dívek přežila jen náhodou dnes u soudu potvrdila lékařka Andrea Vlčková. Zároveň vyvrátila Chloubovu verzi, že mladší z dívek se uškrtila vahou svého těla, když byla přivázaná. Mechanismus zranění, které utrpěla, odpovídá podle Vlčkové tomu, že dívka byla škrcena zezadu.