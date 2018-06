Rychlík u Kolína usmrtil muže, další neštěstí u Kralup nad Vltavou. Vlaky nabíraly zpoždění

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Informace o srážce s osobou ve stanici Kolín - zastávka dostali policisté v 8:15. Kriminalisté nyní na místě ohledávají místo činu a zjišťují okolnosti nehody.

"Zatím pracujeme se všemi variantami, tedy že šlo o sebevraždu, nebo o nešťastnou náhodu," uvedla mluvčí středočeské policie Petra Potočná.

Vlaky včetně mezinárodních rychlíků a pendolina byly odkláněny přes Nymburk. Rychlík Slovácký expres jezdící z Prahy do Luhačovic musel do vyšetření nehody vyčkat před stanicí Kolín na obnovení provozu a podle odhadu nabral zpoždění 70 až 100 minut. Vlak Pardubický Porter na trase Praha - Brno byl zrušen. Cestující z rychlíku, který se střetl s mužem na kolejích, byli za pomoci hasičů evakuováni do jiného vlaku.

Provoz na trati mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí dnes v 11:00 zastavil střet vlaku s člověkem. Nehoda zasáhla vlaky dálkové i regionální dopravy. Rychlíky čekaly v okolních stanicích na znovuotevření trati a nabíraly zpoždění několik desítek minut. Některé osobní vlaky byly odřeknuty, jiné byly nahrazeny autobusy. Před 13:00 byl provoz v místě nehody plně obnoven.

"U mrtvého muže byla nařízena soudní pitva, okolnosti nehody policie vyšetřuje," řekla Potočná.