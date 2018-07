Povinné e-neschopenky? Zřejmě od července 2019, marody si firmy lépe ohlídají

Lékaři mohou elektronicky neschopenky sociální správě dobrovolně posílat už od roku 2010 přes takzvané e-podání. Zákon zavádí e-neschopenky od ledna příštího roku. Podle exministryně práce Jaroslavy Němcové (ANO) ale projekt není připravený a nedá se stihnout. První Babišova vláda pak v červnu schválila návrh na vyškrtnutí elektronických neschopenek ze zákona. Projedná to Sněmovna. Ministerstvo má připravit a od roku 2021 spustit projekt nový.

Ministerstvo nyní navrhuje novelu s povinným elektronickým posíláním dvou dílů neschopenky, se změnou pravidel zpětného vystavení neschopenek a se zkrácením doby pro oznámení o pracovnících, která správě posílají zaměstnavatelé kvůli odvodům.

"Před realizací vlastního projektu elektronické neschopenky bude realizována určitá část tohoto projektu již v předstihu formou takzvané první etapy," uvedl resort v podkladech k novele.

Kabinet plánuje od července příštího roku zrušit karenční dobu a znovu proplácet nemocným náhrady výdělku za první tři dny stonání. Zaměstnavatelé tento krok podmiňují zavedením e-neschopenky, aby mohli své lidi na nemocenské lépe kontrolovat. Obávají se zvýšení nemocnosti a zneužívání.

Elektronicky v březnu podle údajů ČSSZ posílalo část neschopenek 1078 lékařů. Podle ministerstva tak e-neschopenky dobrovolně používají asi tři až čtyři procenta doktorů. Většina zasílá tiskopisy poštou, má na to tři pracovní dny. Informaci o začátku či konci pracovní neschopnosti tedy správa může dostat s až týdenním zpožděním, což podle ministerstva ztěžuje kontrolu pacientů i lékařů.

K zasílání e-neschopenek lékaři nyní potřebují počítač s internetem, datovou schránku či elektronický podpis a lékařský software, který službu e-podání podporuje. Musí se také v ČSSZ zaregistrovat. Podle ministerstva všichni doktoři počítače už mají, a to kvůli e-receptům. Pořídit si ale zřejmě budou muset program, který komunikaci se sociální správou umožňuje. Pokud by ČSSZ od července na svém portálu zprovoznila elektronický tiskopis, měli by e-neschopenku zdarma a úřad by to stálo kolem tří milionů korun, uvedlo ministerstvo.