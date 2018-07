Rodiče postižených dětí jsou zoufalí, sepsali petici za daňovou asignaci

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Blaťák ČTK popsal tíživou finanční situaci, do které se jeho rodina dostala po narození těžce postižené dcery před necelými osmi lety. Jeho manželka musela kvůli péči o dítě zůstat doma, a Blaťák má problém celou rodinu uživit. Měsíční náklady na zdravotní prostředky pro dceru se pohybují mezi 50.000 a 60.000 korun.

"Medicína za posledních dvacet třicet let udělala obrovský rozvoj. Dokáže zařídit, že přežijí lidé, kteří by dříve nepřežili. Sociální systém ale rozvoji zdravotnictví a medicíny nijak nesekundoval," řekl Blaťák.

Jako příklad uvedl kočár pro osmileté dítě, který stojí 100.000 korun, pojišťovna však hradí jen 20.000 korun. Podobný problém má jeho rodina s odsávacími cévkami.

S iniciativou, jak pomoci rodinám pečujícím o vážně nemocné či postižené dítě, přišel před více než dvěma lety. Tehdy mu udělil audienci papež František. Blaťák na cestu do Vatikánu vyrazil z Olomouce na kole a jízdu nazval Tour de Franz. Později se k němu přidali další lidé a začali prosazovat takzvané daňové asignace, tedy opatření, díky němuž by plátci daní mohli rozhodnout, že dvě procenta odváděné částky nepošlou státu, ale konkrétnímu potřebnému člověku nebo organizaci.

Podle ministerského náměstka Petra Hůrky je petice rozumná, návrh by ale potřeboval širší diskusi. "Myslím, že je klíčové, jak by se na to dívalo ministerstvo financí. Ten nápad se mi ale nezdá špatný," řekl.