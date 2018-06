Němcová chce rychle dovézt 1000 zdravotních sester z Ukrajiny

Podle ministryně v Česku chybí 2000 pečovatelek a pečovatelů, kteří by opatrovali potřebné. Sestry z Ukrajiny by se měly starat o seniory či postižené. Do ČR by se dostaly díky programu v projektu Ukrajina, který schválila vláda kvůli rychlejšímu získání pracovních sil.

„V rámci projektu Ukrajina, kde je kapacita asi 20.000, máme schválen program sociální asi s 1000 lidí. Pokud půjdou zdravotní sestry do sociálních služeb, budou působit v přímé péči. Půjdou přes tento separátní program. Bude to znamenat zrychlení administrace," uvedla Němcová.

V úterý se chce sejít se zástupci krajů. Podle ní by měli dostat „přesné noty", jak by se při získávání pečovatelek a pečovatelů z Ukrajiny mělo postupovat. „Ti lidé by sem měli začít přicházet velmi rychle," dodala Němcová.

Podle Němcové speciální program pro snadnější získání ukrajinských pečovatelek a pečovatelů bude fungovat podobně jako program pro získávání vysoce kvalifikovaných sil či pracovníků do zemědělství. Řízení by se zjednodušilo a zkrátilo.

V Česku je rekordně nízká nezaměstnanost, je nejnižší od července 1997 a nejmenší v EU. Zaměstnavatelé si stěžují na to, že jim chybějí pracovníci, volají po silách z ciziny. „Když máme téměř nulovou nezaměstnanost a situace na trhu práce je velmi těžká, je zcela legitimní, abychom otevřeli trh práce," uvedla ministryně v demisi. Někteří zaměstnavatelé upozorňují na to, že Česko by mělo chybějící pracovníky hledat i jinde, nejen na Ukrajině.