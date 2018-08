Platy v justici by se měly zvýšit. Víme o kolik

Ministr to dnes řekl po jednání s předsedou Nejvyššího soudu (NS) Pavlem Šámalem a s předsedou Nejvyššího správního soudu (NSS) Josefem Baxou v Brně. "Debatovali jsme o řadě otázek, které jsou pro justici stěžejní, z nichž můžu zmínit problematiku rozpočtů a věcí, které s tím souvisí," uvedl ministr.

Šlo například o platy zapisovatelů, administrativního personálu nebo justiční čekatelů. "Shodli jsme se na tom, že je potřeba usilovat o navýšení prostředků na platy tohoto personálu, který je aktuálně podhodnocen," uvedl Kněžínek. Ministerstvo spravedlnosti nyní v součinnosti například s ministerstvem práce chystá ke zvýšení těchto platů konkrétní kroky, řekl. Podle ministra je to však otázka vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok, což je úkol, který ministerstvo čeká v několika následujících týdnech.

Ministr dále uvedl, že nyní ještě není představa o tom, o kolik se budou zvedat platy ve veřejné sféře, v případě nesoudcovského personálu by to však měla být cifra vyšší. Pokud v obecné rovině půjde o zvýšení platů mezi šesti až deseti procenty, v justici by to mělo být o 12 až 15 procent.

"Doufám, že se podaří najít řešení, které zajistí konkurenceschopnost při výběru našich pracovníků, která v současné době s ohledem na to, že se ve všech sférách platy podstatně zvyšují, zajištěna není," uvedl předseda Nejvyššího soudu Šámal.

Na pracovní schůzce ministr s předsedy mluvil i o transparentnosti výběru kandidátů na soudce. Podle ministra otázka výběru soudců bude třeba řešit zákonem, návrh novely zákona o soudech a soudcích by ministerstvo chtělo předložit na jaře příštího roku.