Babiš mě vyděsil. A Ovčáček? Jeho arogance nezná hranic. Známá herečka promluvila Klusovi a bojkotu

„Milý Tome, chci být důsledná a děkuji ti za motivaci a inspiraci," uvedla na konci července herečka s tím, že nebude dávat rozhovory ani jinak spolupracovat s médii patřícími Babišovi. Zároveň dodala, že nebude vystupovat na akcích sponzorovaných jeho firmami. „Rozhodla jsem se být opravdu důsledná a věrná sama sobě a svým hodnotám.“

„Já už že sebe nechci nechat dělat blázna. A absolutně netuším, co je bláznivého na tom, vyjádřit svůj politický postoj. Ještě jednou. Jsem občanem České republiky. Je to moje právo a povinnost, pokud chci něco změnit,“ vysvětlovala před několika dny kritikům Pazderková. „Jsem především občanem České republiky. A moji povinností je podílet se aktivně a všemi způsoby na tom, aby ji pro mě vedli lidé, se kterými sdílím stejné hodnoty. Howgh,“ dodala Pazderková.

A za svými slovy si stojí i s odstupem několika dnů. „Myslím si, že to mělo správný efekt. Uvědomila jsem si díky Tomáši a Tamaře Klusovým, že jsem nebyla dostatečně důsledná, přestože se považuju za poměrně aktivního občana. Babišovo plíživé skupování nás všech je daleko větší a daleko strašidelnější, než jsem si myslela," uvedla herečka s tím, že svým prohlášením chtěla umožnit dalším lidem, aby si toho také všimli.

A proč se rozhodla proti Babišovi vystoupit až teď? „Protože mi to došlo až teď. To je celé. Sama jsem netušila, kolik toho Andrej Babiš vlastní, vyděsilo mě to. V životě je běžné, že vám někdo nebo něco otevře oči,“ vysvětluje pro server Aktuálně.cz. Dodala, že nedávno poskytla rozhovor jednomu z médiích patřících Babišovi, i když z toho měla špatné svědomí.

„Byla jsem v mnoha směrech pokrytecká a sama jsem si to vesele tolerovala. Došlo mi, že tudy cesta nevede. Situace, ve které se nacházíme, už totiž kompromis neunese. Chápu, že co teď řeknu, může znít pateticky, ale věřím, že se třeba i díky této debatě začnou mladí lidé zajímat o politiku, půjdou volit a budou se aktivně podílet na chodu našeho státu,“ přála by si umělkyně.

A co jí na Babišovi vadí nejvíc? „Myslíte kromě lhaní, trestního stíhaní, usvědčení ze spolupráce s StB, zneužívání evropských dotací a spolupráce s politickými stranami, které popírají hodnoty, jež v životě uznávám? Není přece v pořádku, že má náš premiér pod palcem jednu z největších mediálních skupin v České republice,“ upozorňuje.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček prohlášení umělců bojkotující Babiše přirovnal k anitchartě. „Já ho na Twitteru sabotuju, nechci ve svém věku dostat infarkt. Ale je to borec, fakt bych chtěla, aby mi napsal stand-up,“ ironicky poznamenala Pazderková. „Teď vážně, něco tak hloupého jsem už dlouho neslyšela. Zajímalo by mě, kdo je potom ta charta. Je to snad Agrofert? Pokud ano, tak jsem si sama ve své hlavě právě podepsala antichartu. To vážně není možné, jeho arogance nezná hranic,“ myslí si.