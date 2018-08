Hudebník spustil palbu ostrými: Havla nikdo neviděl ve funkci nadranýho, na rozdíl od lháře Zemana. A Klaus, to je taky případ...

„Tak nějak nevím jestli máme posledních par let štěstí na prezidenty?“ napsal zpěvák k fotce, na které je zachycený někdejší prezident Václav Klaus, který na sobě nemá tričko. Právě těmito slovy rozpoutal Ruppert vášnivou debatu.

Mnozí mu vyčetli, že kritizuje někoho za jeho vzhled. To ale umělec odmítl. „Já ale nekritizuji, jak vypadá, ale že se nechá vyfotit v pozici pro prezidenta ne zcela vhodnou! To má s Milošem Zemanem stejně!“ myslí si Ruppert.

V následných komentářích se pak pustil právě i do Zemana. „Náš poslední prezident má dokonce i videa! A audia jak mluví sprostě jak dlaždič a touhle fotkou, kterou jsem mimochodem nezveřejnil já, jsem chtěl poukázat na pokračující trend určité pokračující prezidentské neurvalosti!!!“ tvrdí. „Zeman brutálně rozděluje společnost!!! Viz věta, jejímž adresátem jsem i já - shut up! Co už by mělo byt víc rozdělování společnosti než říci svým oponentům, ať držej hubu?“ zajímá zpěváka. „Opravdu vám přijde v pořádku, že tohle řekne prezident demokratické země svým oponentům? Nebudu mlčet, to si teda pište!“ vzkázal hudebník.

Naopak se zastal prvního českého prezidenta Václava Havla. „Havel? Ten byl snad skvělej, ne?“ napsal. Jenže pak se ozvala jedna diskutující, která si myslela něco jiného. „Nevím. Babička by nesouhlasila, prej donášel ve vězení, aby se tam měl dobře. Tohle jsem poslouchala, těžko říct. U nás nebyl oblíbený a veliký pijan. Je pravda, že je to prezident svobody a demokracie, ale toť vše,“ zareagovala na zpěvákova slova. „Ale raději nic, o mrtvých jen dobře...“ dodala.

Tím ale zpěváka jen naštvala. „Zásadně nesouhlasím! A když už teda o mrtvých jen dobře, tak prosím dobře! A víc si o něm něco načti! Donášení ve vězení je totální hanebnej nesmysl, ať tvá babička promine!!! V době, kdy všichni drželi mordu a jezdili do Jugošky, tak on byl jen pro svůj názor hezkejch pár let ve vězení! A jestli popíjel? No, rozhodně jsme ho nikdo neviděl ve funkci prezidenta nadranýho – na rozdíl od toho lháře Zemana! Tohle mě fakt dožralo!!!“ přiznal zpěvák.

Naopak pro Zemana a Klause moc lichotivých slov nenašel. „Jsou to jen lidé, ale zastávali a tím pádem stále zastávají nejvyšší úřad v zemi! Prezident Havel byl prezidentem i po skončení svého mandátu! Tihle dva nekňubové vlastně prezidenty nikdy nebyli!“ tvrdí Ruppert. „Jde mi o to, že se jakožto prezident republiky nechal vyfotit v pozici, která není pro něj a tedy i pro naši zemi zrovna lichotivá!“ trval na své kritice frontman skupiny Monkey Business.

Uznal sice, že Zeman je demokraticky zvolený prezident, prý top ale neznamená, že si může dělat, co chce. „A kritizovat ho budu kdykoliv, kdy udělá něco špatného! Což děla bohužel téměř každý den! A věřte, že mě to mrzí. Daleko radši bych měl prezidenta, se kterým třeba úplně nesouhlasím, ale nemusím se za něj stydět. Miloš Zeman takový mohl být, ale není!“ má jasno zpěvák. „Adolf Hitler byl taky demokraticky zvolen! I Klement Gottwald!“ připomněl.

„To, že velké spoustě lidi přijde, že byl Havel dobrý prezident i člověk, je zásluha jeho činů a toho, jak se zasloužil o náš stát i naši svobodu a demokracii! Je ale samozřejmé, že to byl i normální člověk, který měl své stinné vlastnosti jako každý z nás! Ale argumenty jako jedna paní povídala o jeho popíjení, o tom, že ho nesnášela většina lidí a touze po bohatství a nevím co ještě prostě neberu! Jeho osobní statečnost a státnictví je prostě neoddiskutovatelné, a to právě bolševikům a různejm hajzlíkům pije krev! Ale udělat s tím nemůžou nic!“ napsal zpěvák.

„Viděl jste někdo někdy Václava Havla v době, kdy byl prezidentem nebo po ní, opilého? Nebo na takovéhle fotce? Nebo v ohavných šortkách a tričku? Já tedy ne!“ dodal Ruppert.