Známý český hudebník promluvil o islámu a svých zkušenostech s životem muslimské zemi

Řada Čechů vnímá islám a muslimy jako nebezpečí. Dvořák to ale vidí poněkud odlišně. „Myslím, že islám je víra jako každá jiná. A ve všech problémech v historii za to mohou vždycky lidé. Pro získání jakýchkoli cílů se dá zneužít cokoliv a víra má většinou výhodu, že jsou lidé pohromadě,“ prozradil hudebník.

Právě velké skupiny lidí jsou podle něj lépe manipulovatelné. „Máte je na hromádce a psychologicky se na ně dá působit lépe, než když jsou roztroušeni a vy je musíte k nějakému hnutí nebo myšlence nadchnout,“ vysvětluje.

Své názory opírá mimo jiné o osobní zkušenost, kdy jako dítě odjel na tři roky k babičce do Alžíru. „Máma měla osmnáct, když jsem se narodil, a chtěla studovat a školu dokončit, tak se o mě starala babička. Žádný šrám do života z toho ale nemám,“ vysvětluje.

V této africké zemi se mu prý tenkrát velmi líbilo. „Zažil jsem tam spoustu skvělých věcí, protože v té době byl Alžír absolutně čistou krajinou. Francouzi už odešli, Alžířani moc nevěděli, co sami se sebou, tedy tam byl ještě klid,“ říká.

Země tehdy ještě neměla problémy s terorismem. „Neřádili tam žádní fundamentalisté, ani sebevrazi a země byla opravdu panenská. Takže jsem tam zažil čistou přírodu. Jezdili jsme do hor, kde občas mají dokonce i sníh. Jako dítě jsem běhal v římských a řeckých vykopávkách. V moři jsem nacházel římské mince. Ano, je to jako z pohádky, co tu vyprávím, a já jsem to jako dítě skutečně zažíval,“ vzpomíná Dvořák.