Rozruch kolem Hutkovy písně: Zeman může být nekorektní prase a já to mám korektně akceptovat? Tak v tomhle nejedu, vzkazuje písničkář

„Pusto a prázdno jde po Česku, lid zalez kamsi do sklepa. Země se změnila v grotesku a z Hradčan už je jen žumpa. Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud, člověku je z toho hanba,“ pěje písničkář ve své písni. Zeman nebyl jediný, koho Hutka v písní jmenovitě zmínil. „Sprosťák a ožrala, blemci blemt, tlučhuba, vidlák a chvástal, Vždyť to byl náš český prezident, arcibiskup Duka zalkal,“ zpívá s odkazem na českého arcibiskupa Dominika Duku.

„Lebka praskla, mozek odkryla, kladivo, srp, rudá hvězda. Na maják šplouchala tequila, v podvěsku kremelská brázda, Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud, hotovo, konec a basta. Andělé šťastní a radostní, zpívají václavský chorál, zubatá na káře pohřební, dělá po dláždění randál. Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud. Zubatá mává nám nazdar,“ zpívá také Hutka.

Přestože Hutka sklidil za svou píseň o Zemanovi především kritiku, našli se i tací, kteří se jej zastali. „Když prezident Zeman tvrdil Putinovi, že by se novináři měli likvidovat, mnohým to nevadilo. Někteří ho za to dokonce chválili. Kardinál Duka mlčel. Když se nyní písničkář Jaroslav Hutka vyjádřil, byť v básnické metafoře, stejně nekorektně o prezidentovi, mnozí mu spílají a odsuzují ho,“ poukazuje na dvojí metr někdejší prezidentský kandidát a současný kandidát do Senátu Marek Hilšer.

„Tato situace ukazuje na to, co se začne odehrávat ve společnosti, když hlava státu začne být nekorektní. Je třeba říci, že se sprostotou začal Miloš Zeman, a nyní sklízíme její plody. Nepřeji si, aby tento šílený stav řešila zubatá jako v písničce J. Hutky, ale abychom se tomu postavili v našich duších,“ dodal Hilšer.

Podle jeho slov má prezident pokřivenou morálku. „Nejprve hlásá akci čisté ruce, pak se spojí s Klausem. Později se o Babišovi vyjadřuje, jako o zločinci a nakonec ho velebí, jak je skvělý chlap. Nejdřív komunisty kritizuje, nakonec je pozve do vlády, a tak dále a tak dále. To je jeho morálka, jak mu to a jeho kumpánům vyhovuje. A Vy mu to baštíte i s navyjákem. Nic pro Vás neudělal, jen mlátí prázdnou slámu,“ vysvětloval Zemanovým příznivcům lékař.

„Když mluví prezident jako kanál, chce likvidovat novináře, tak to nevadí. To je v pořádku, protože je to prezident. Jako v pohádce císařovy nové šaty. Když obyčejný písničkář vyjádří svůj názor naprosto stejným způsobem, tak by upalovali. Tak to dopadá, když zemi vede zlý dědeček,“ tvrdí Hilšer.

K reakcím na svou píseň se vyjádřil i sám Hutka: „Mně to docela baví, jak ti pitomci napnutě čekají na každou příležitost se moralisticky rozdurdit, ale tady jsou nějak vedle. To neleze terorista s bombou přes hranice, ani nikdo neznásilnil malou holčičku, to je jen písnička a ještě ke všemu veselá, ale neposedná. Skočila kam neměla a tak vylekala nejisté nerváky, že dokonce i pan kardinál mě odsoudil úplně nekonečnou větou, zatímco já mu věnoval jen jeden veršík,“ rýpnul si do Duky písničkář.

Tím ale neskončil. „Už mi jdou na nervy ti podvodníci s podomním obchodováním s korektností. Tvrdí, že kazíme svět přehnanou slušností, tedy korektností. Tak jsem je poslechl, a napsal jsem tedy nekorektní píseň. A to jim najednou vadí. Hmm,“ podivuje se Hutka.

„Když jsem byl poprvé zadržen na 48 hodin kvůli písni Havlíčku, Havle, tak estébáci potřebovali přiznání, že je to o Havlovi, já trval na tom, že o Havlíčkovi. A v jedné chvíli to na mě zkusili podobně: ‚O vás disidentech se říká, že jste pravdomluvní, a vy nám tady lžete...‘ To mě v těch nejistých chvílích docela pobavilo, ano, jsem pravdomluvný, ale nejsem blbej, abych byl korektní před politickou policií. Zeman může být nekorektní prase a já to mám korektně akceptovat. Tak v tomhle nejedu, ani v těch kecech o pokleslé umělecké hodnotě. Předpokládám, že kritici jsou zarytí posluchači Radia Impuls,“ napsal na facebooku Hutka.