Hrušínský to schytal: Jste komediant a loutka, váš otec se otáčí v hrobě. Herec se naštval a poslal Čechům vzkaz

Hrušínský v souvislosti se zadržením členů protestní skupiny Pussy Riot, kteří byli jen pár minut předtím propuštěni z vězení, označil Putina za ubožáka. „Straší svět zbraněmi hromadného ničení, každou chvíli přepadne a okupuje nějaké sousedy, sestřeluje civilní letadla a ukazuje světu svaly - a přitom se třese strachy před čtyřma holkama,“ rýpnul si.

S jeho slovy sice mnozí souhlasili, další ale přidali hodně kritické komentáře. „Komediant hodnotí prezidenta velmoci,“ nebral si servítky jeden z diskutujících. „Je mi Vás lito pane Hrušínský. Stal jste se kvůli kariéře součástí propagandy, resp. Novodobé anticharty,“ přidal se další.

„Na konzervatoři se i vyučuje jak být loutkou Pražské kavárny?“ zajímalo dalšího kritika. „Pane Hrušínský jste ubožák, co si nevidí pro svoji nadutost a aroganci na špičku nosu!“ napsal jiný uživatel. „Vy jste očividně nepřekročil duševní obzor žáka základní školy, pane Hrušínský. Nedochází vám, že se zesměšňujete?“ ptal se další.

Jiní v té souvislosti zmínili i hercova otce Rudolfa Hrušínského. „No otázka je, kdo je větší ubožák, zda syn ubožáka, který po roce 1968 protože byl proti vstupu vojsk vydržel dělat taxikáře pár dní, ale protože práce bojí, šel za komančema, odprosil je a mohl zase hrát. Tak kdo je ubožák?“ napsal další diskutující.

„Poslouchej ty rádoby principále, ukaž bez dotací, jak se uživíš. Táta se musí v hrobě obracet. Je ubohé svádět vinu neúspěchu na druhé. Ty a Tobě podobní by jste chtěli být VIP atd. Na to nemáte. Jen málo herců se dnes může rovnat pánům hercům Werich, Fialová, Horníček, Menšík, Hrušínský nejst. ..... Za každý neúspěch dovedete všichni jen skučet, vyhrožovat.

Hrušínský si to ale nenechal jen tak líbit a svým kritikům poslal vzkaz. „Dobré ráno! Heleďte, bolševici, náckové a estébáci, co vás je najednou zase všude plno a píšete mi do komentářů, že by mě můj táta měl zmlátit a že se obrací v hrobě - pamatujete, jak ve filmu Slavnosti sněženek říkal: Tady by se žilo tak krásně! Jen kdyby tu nebyly ty strašný vosy! Pamatujete? A víte, bolševici a estébáci, koho myslel těmi vosami? Vás. Tak už se proberte a zkuste se chovat jako normální lidi. Držím vám palce, abyste to dokázali,“ vyzval Čechy herec.