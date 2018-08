Klus na svou stranu získal další skupinu: Souhlasíme s jeho otevřeným vzdorem vůči Babišovi

Klus se rozhodl, že už nebude nikdy poskytovat rozhovory médiím patřícím Andreji Babišovi. Taky už nebude vystupovat na akcích, které Babiš nebo jeho firmy nějak financují. Jako důvod tohoto rozhodnutí uvádí především osobu premiéra Andreje Babiše. K tomuto rozhodnutí uchýlil během akce Colours of Ostrava, mezi jehož hlavní partnery patří i Agrofert. Poukázal také na to, že na festivalu hrají i hudebníci, kteří pak tvrdí, jak je Babiš špatný.

„Naprosto podporuju a souhlasím s Tomášem Klusem a jeho otevřeným vzdorem vůči AB (fakt se mi nechce psát ani to jméno). Všechny řeči o marnosti, zbytečnosti a naivitě podobného konání nepřijímám. (I když glosy Xaviera B o lustrování jeho publika jsou, k*rvadrát, docela vtipné.) Jednou jsme tu, tak si řekneme svý, každej jak to umí. A taky jsem si nevšim, že by mlčící většina někdy něco změnila, vždycky ji někdo musel nakopnout do zadku. Tím bych uzavřel kapitolu s názvem Já su taky Havloid!“ napsal jménem skupiny Mňága a Žďorp její frontman Petr Fiala.

Zavzpomínal také na to, co by na dnešní situaci řekla jeho babička. „Moje babička Amálie, ročník 1900, měla pro typy podobné AB hezké české slovo gauner, ke kterému se i já přikláním. Označovala tak lidi, kteří se budou mít vždycky dobře, protože nejsou hloupí, nemají zábrany, nemají svědomí a nezajímá je nic jiného než jejich osobní prospěch. Spojí se s kýmkoli, kdo jim může být prospěšný a řeknou kdykoli cokoli, co jim může přinést zisk,“ uvedl také Fiala.

„Tím bych uzavřel kapitolu s názvem Zatímco jsem se v roce 1984 potil na výslechu StB, ty jsi, soudruhu, budoval svou kariéru na straně Utlačovatelů a Vrahů (Pavel Wonka například), takže je mi dávno jasný, jak to myslíš s obyčejnejma lidma,“ vzkál Babišovi frontman valašskomeziříčské skupiny.