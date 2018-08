Šporclův bojkot má divokou dohru: Chtějí, abych své vyjádření stáhl. Ale já to neudělám

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Šporcl na sociálních sítích vysvětlil, že byl před pár dny osloven, aby zahrál hymnu na galakoncertu ke 100. výročí republiky. Pak ale podle svých slov zjistil, předsedou správní rady zmíněného nadačního fondu je Michal Semín, který je spojen s Akcí D.O.S.T.

„Akce D.O.S.T. je antisemitské hnutí, které kromě jiného odmítá multikulturnost, podporuje SPD a navazuje na názory Adama B. Bartoše,“ vysvětloval, proč s takovou akcí nechce mít nic společného.

Tím ale celá věc neskončila. „Na základě laviny, která se spustila díky mému včerejšímu facebookového statusu, jsem nucen médii i TV Prima vydat toto prohlášení: Dle dnešního vyjádření TV Prima prý televize žádný koncert ke 100. výročí republiky s Nadačním fondem Má vlast nepřipravovala,“ uvedl na svém profilu houslista.

To je podle něj velmi překvapivé. „Všechny informace, které jsem dostal, a o kterých jsem psal, mohu doložit. Doufám, že to nebude nutné a věřím, že jsem nebyl vtažen do nějaké podivné hry.“ uvedl hudebník.

Byl prý také požádán, aby své vyjádření stáhl. „To samozřejmě neudělám, neboť šlo pouze o můj osobní postoj, za kterým si stojím. Po dohodě s mým právním zástupcem se k celé věci nebudu dále vyjadřovat,“ dodal Šporcl.

Šporcla podpořil i investigativní novinář Jaroslav Kmenta „Zdá se, že se ta galaoslava prorusko-hradních skupin ke 100. výročí založení republiky nějak zkomplikovala...Pavel Šporcl se svou včerejší kritikou evidentně trefil do černého a teď mu hrozí žalobami. Je to tu prostě p(P)rima,“ rýpnul si na facebooku.