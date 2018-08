Další bojkot? Šporcl odmítl zahrát hymnu na koncertě k výročí republiky. Tentokrát za to ale nemůže Babiš

Hollane, toto chceš do Brna? Žít Ceutu. Obohacení v praxi. Hašek a Ovčáček spustili kanonádu kvůli přijímání uprchlíků do Česka

Šporcl na sociálních sítích vysvětlil, že byl před pár dny osloven, aby zahrál hymnu na galakoncertu ke 100. výročí republiky. Tento galakoncert připravuje TV Prima společně s Nadačním fondem Má vlast. „Předesílám, že jsem zatím všechny nabídky na oslavu tohoto výročí - kromě přenosu ekumenické mše na ČT 28..10. - odmítl. Nemám vůbec pocit, že v této nedobré době pro naši zem je co slavit a tak se veřejným oslavám vyhýbám, což je mi velmi líto,“ svěřil se houslista.

Zmíněný galakoncert připravuje TV Prima společně s Nadačním fondem Má vlast. „I přes výše napsané jsem chvíli rozmýšlel, jestli na podobném koncertě vystoupit či nikoliv. Přeci jen mám tuhle zemi opravu rád a zahrát hymnu při podobném galakoncertu by mi asi (za normálních okolností) mělo být ctí,“ uvedl Šporcl.

Pak ale zjistil, předsedou správní rady zmíněného nadačního fondu je Michal Semín, který je spojen s Akcí D.O.S.T. „Akce D.O.S.T. je antisemitské hnutí, které kromě jiného odmítá multikulturnost, podporuje SPD a navazuje na názory Adama B. Bartoše. To mi stačilo k tomu, abych své vystoupení okamžitě zrušil. Nechci mít s podobnými lidmi a s podobnými názory nic společného,“ vysvětlil Šporcl, proč se nakonec rozhodl nabídku odmítnout.

„Jsem svobodomyslný člověk, který miluje svou zemi. Na každém svém koncertě nabádám posluchače k podpoře národní hrdosti, hraji své variace na píseň Kde domov můj, vybízím k hezkému chování ke svým bližním, přeji si, abychom na sebe i naši vlast mohli být pyšní. Mám rád všechny lidi bez rozdílu a nezáleží mi na jejich barvě pleti. A teď bych měl podpořit a spolupracovat s lidmi, jejichž postoje se mi absolutně příčí? Ne, děkuji,“ má jasno hudebník.

Dodal, že jej celá věc velmi mrzí. „Jsem velmi smutný z toho, že jsme se dostali do situace, kdy toto vůbec musím řešit. Nevím, co se to s námi a naší drahou zemí stalo. Ale věřím v lepší zítřky. Každý děláme ve svých rozhodnutích chyby. Ty je ale potřeba napravit. Pojďme se o to společně pokusit. Protože v době, kdy se nám daří ekonomicky dobře, naše duše a vlast strádá. Nenechme ji v tom,“ žádá Šporcl.

Jeho postoj ocenil například investigativní novinář Jaroslav Kmenta. „Geniální houslista Pavel Šporcl si zaslouží neskonalou úctu. Právě oznámil, že nebude hrát na slavnostním galakoncertu ke 100. výročí republiky. Zjistil totiž, že pořadatelem je nadační fond, v jehož čele stojí muž spojený s antisemitským hnutím. Jestli naše společnost něco potřebuje, tak právě tuhle osvětu, osobní statečnost a zodpovědnost. Děkuji Vám Pavle,“ vzkázal Kmenta Šporclovi prostřednictvím facebooku.