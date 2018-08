Když uprchlíci do Brna přijdou, zaměstnáme je, napsala pizzerie. Zrazujete vlast, budeme v p*deli, zuří lidé

Hollane, toto chceš do Brna? Žít Ceutu. Obohacení v praxi. Hašek a Ovčáček spustili kanonádu kvůli přijímání uprchlíků do Česka

Primátorův náměstek Matěj Hollan (Žít Brno) k návrhu uvedl, že už dnes v Brně žije přes 2000 lidí z islámských zemí a 1000 arabsky hovořících. „Přijmout další desítky migrantů nikomu neublíží. Můžeme tím prokázat solidaritu s ostatními zeměmi. Nevyzýváme k přijímání desetitisíců migrantů, to už by bylo těžké," uvedl Hollan.

Na jeho slova zareagovala i brněnská pizzerie Pizzapunk. „Máme rádi své město, chceme se v něm cítit bezpečně a taky jsme věrni svým tradicím a hodnotám. A jedna z těžce vydobytých evropských hodnot je solidarita a lidskost. A na to většina lidí zapomíná,“ uvedla na svém facebookovém profilu pizzerie.

I proto by prý případným přijatým uprchlíkům nabídla práci. „Takže pokud město Brno přijme některé rodiny, které utíkají před válkou, projdou celým přijímacím procesem a budou chtít v Brně zůstat, tak my v pizzerii rozšíříme otevírací dobu a díky tomu budeme schopni některé z těchto lidí zaměstnat,“ dodala pizzerie.

Její majitel Roman Odehnal těmito slovy reagoval na návrh hnutí Žít Brno – a to i přesto, že podle svých slov nepatří k jeho voličům. „Nemám s nikým problém, ani kvůli barvě kůže, ani kvůli zemi, ze které pochází,“ cituje jeho slova server idnes.cz.

Řada lidí a zákazníků pizzerie nápad ocenila. Pod příspěvkem se ale objevily i nenávistné komentáře. „Akorát že nikdo z nich před žádnou válkou neutíká. Přijde vám nějakej černoch jako Syřan? Mně teda ne,takže ať nasedne na loďku a táhne odkud přišel. A vy si otevřete pizzerii třeba u nich,“ napsal jeden z uživatelů.

„Jste blbky, vám se v tý hlavě asi nikdy nerozsvítí. Vy musíte zákonitě podle těchto keců pít brzdovou kapalinu. Jeden, dva, 150, 2000 a už budeme v p*deli, protože si tady hrajete na dobrotivé lidi. Ty s*áči vám to ihned oplatí z jinýho soudku. Vy jste prostě nenapravitelný paka. Probuďte se, vy zrazujete svoji vlast, né že pomáháte, vy vědomě škodíte!!!“ přidal se další nespokojený diskutující.

Další vyjádřili pochyby o tom, zda by uprchlíci chtěli vůbec někde pracovat. „To si vážně myslíte, že ti lidi by u vás pracovali??? Vaše naivita mne opravdu baví,“ diví se jedna z diskutujících. „Ono jde o to, pane majiteli, že oni "uprchlíci" nemají zájem o Vámi nabízenou práci. To jste jejich příběh asi špatně pochopil,“ přidal se další.

„Nazývat toto lidskostí a solidaritou je naprosto obyčejná drzost a překrucování slova hodnota. Skutečně odporné, pohrdám vámi. P.S. A nechtěl by si pan Odehnal otevřít pizzerii v jejich domovině? Tam by mi to kupodivu vůbec nevadilo a on by jich mohl zaměstnat, kolik hrdlo ráčí,“ navrhl jiný uživatel.

Majitele pizzerie ale podobný slova příliš nezajímají. „Svoji zemi bych nijak nezradil. Nehledě na to, že již dávno v pizzerii pomáháme lidem, kteří žijí na okraji společnosti, rozdáváním jídla nebo tím, že sdružení Pavlač přispíváme prodejem limonády na práci s dětmi z Cejlu, a to jsou všechno Češi,“ dodal.