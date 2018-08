Babiš provedl špatnost, bojkot médií je smysluplný odpor. Známý miliardář se postavil za Kluse a umělce

Janeček se ke kauze kolem Babiše a Kluse vyjádřil na sociálních sítích. „Mohlo to zůstat jako taková upřímná, spontánní, vtipná až trapná klukovina mezi přáteli, která snad i k festivalům patří, v reakci na billboard Agrofertu na Colours of Ostrava, ale...Andrej Babiš je prý, dle svých vlastních slov, příkladem boje proti korupci a nemá žádný střet zájmů. Na Colours of Ostrava jsme se k tomuto blábolu vyjádřili celkem jasně, a to stejným stylem, jako kdysi Andrej Babiš, když sliboval u toitoiky, že bude líp...“ napsal k fotce, na které je zachycen před plakátem Agrofertu. Vypadá to přitom, že na něj močí. Vedle je pak umíněná fotka Babiše u toitoiky.

To, k čemu se odhodlal Klus, Matěj Ruppert, Jiří Macháček a další umělci považuje za dobrý způsob, jak se vyjádřit. „Bojkot akcí spojených s Babišem považuji za smysluplný občanský odpor. Bojkot jeho médií má smysl od těch nejslavnějších umělců, které to poškodí méně než ty média,“ vysvětluje.

Právě to, že Babiš koupil mediální dům Mafra, se miliardáři nelíbí. „Nákup médií byl podle mého přesvědčení jedna z největších špatností Babiše, kdy místo snahy o minimalizaci svého konfliktu zájmů on tento radikálně prohloubil. Pokud opravdu koupí ještě navíc Bauer media v době, kdy je premiérem, potvrdí se nade vší rozumnou pochybnost, že mu jde primárně o moc a její zneužívání a manipulaci lidí prostřednictvím svých novin, časopisů a rozhlasových stanic,“ varuje.

„Tomáše Kluse a další umělce v jejich postoji plně podporuji a děkuji jim za jejich odvahu a obětavost,“ uvedl Janeček. Sám přitom na letošním ročníku festivalu Colours of Ostrava vystoupil. „Colours jsou v plném proudu. Užívám si jedinečnou atmosféru a dnes se na vás těším na přednášce na Meltingpot Good Life stage na téma Hodnoty 21 aneb je "Je dobro a zlo měřitelné"?“ psal před pár dny na facebooku.