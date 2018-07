Jít na kafe s Babišem? Klus promluvil o tom, jak se ho Babiš pokoušel pozvat na schůzku

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro média uvedl, že Kluse osobně nezná, ale že ví, že na něj má negativní názor. „Snažil jsem se s ním v minulosti setkat, to odmítl,“ prozradil Babiš s tím, že by se s umělci, kteří jej bojkotují, klidně sešel. „Pan Klus to nechce, ale samozřejmě, pokud by měli zájem, rád se s nimi setkám,“ vzkázal.

Podle Kluse to však bylo trochu jinak. Rozhodl se proto vysvětlil, jak to s oním setkáním na schůzku opravdu bylo. „Na kafe jsem byl asistentem asistenta přes svou bývalou manažerku pozván v roce 2012, kdy jsem na svých koncertech upozorňoval na možnou berlusconizaci společnosti a v hojnosti užíval větu Bolka Polívky: teď si vás kúpím všecky,“ uvedl na sociálních sítích písničkář.

„Pan předseda si tenkrát údajně měl stěžovat, že jsem zaujatý a paranoidní a chtěl se mnou mluvit. Odmítl jsem s tím, ať promluví skutky, ale přislíbil, že reagovat budu až na konkrétní věci. Uznal jsem totiž, že neblahý pocit není relevantní argument do diskuze. Půl roku na to koupil Mafru,“ dodal s tím, že teď je na řadě i skupina Bauer Media.