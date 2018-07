Bílá má zpívat na koncertě k výročí roku 1968? Vždyť vychvaluje Alexandrovce, zlobí se Češi

Padesáté výročí srpnových událostí roku 1968 bude mimo jiné připomínat Český rozhlas, který připravil celodenní speciální vysílání. Jeho součástí je také koncert na Václavském náměstí, na kterém zazní na něm největší hity 60. let a zejména pak osudového roku 1968 v podání současných zpěváků. Jednou z vystupujících má být i Lucie Bílá. Kritici ale připomínají, že právě ona nedávno vystoupila po boku ruských Alexandrovců.

Události roku 1968 připomene v úterý 21. srpna 20 hodin také koncert na Václavském náměstí. Hudební dramaturg Petr Král s Petrem Maláskem, který připravil nové aranže písní Lady Carneval, Bratříčku, zavírej vrátka, Želva nebo Klaunova zpověď, oslovili Martu Kubišovou, Lucii Bílou, Martu Jandovou, Terezu Černochovou, Janu Kirschner, Anetu Langerovou, Vojtu Dyka, Matěje Rupperta, Xindla X a Honzu Křížka.

Jenže právě účast Lucie Bílé vyvolala poměrně ostrou kritiku. Důvodem je fakt, že zpěvačka před několika lety vystupovala na české části turné ruského armádního souboru písní a tanců, který je známý pod názvem Alexandrovci. Kritici poukazují na to, že pěvecký a taneční soubor byl oficiálním armádním uměleckým souborem Rudé armády bývalého Sovětského svazu a nyní je součástí Ruské armády Ruské federace.

„Na koncertu k výročí sovětské okupace 1968 zapěje Lucie Bílá, která jindy zpívá a vychvaluje Alexandrovce. To je takový český styl připomínání naší historie. Hlavně uspořádat mega akci s celebritami, ale moc nad tím nepřemýšlet,“ kritizuje účast Bílé na koncertu senátor Václav Láska.

A zpráva vyvolala i emotivní reakce na sociálních sítích. „Že prej Lucie Bílá zazpívá na koncertě v 50. výročí invaze Sovětského svazu a Varšavské smlouvy do Československa! #LOL A nechcete ještě soudruzi pozvat Brežněvovo potomky?? #srpen68“ podivuje se jeden z diskutujících na twitteru.

„Lucie Bílá zazpívá komukoliv, kdo zaplatí. Další z dlouhé řady těch, co se prostě dají koupit. Kryštofové, Vondráčkové, Davidové...“ přidal se další „Měla by si to v hlavě srovnat,“ vzkázala ji další Češka. „Kam vítr, tam plášť, co si má srovnávat?“ podivoval se další diskutující. „Bílá je řemeslník. Zaplatíš a bude zpívat. A je fuk jestli je to na charitu nebo koncert ke stému výročí založení SA,“ doplnil další.