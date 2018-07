Klusi, jdu do toho s tebou! K bojkotu Babiše a jeho médií se přidal další známý umělec

Oslavy 100 let vzniku Československa: Zeman a Kiska nasedli do parního vlaku, míří z Hodonína do Topoľčianek

Klus nedávno oznámil, že končí v médiích, která patří mediální skupině Mafra. Jako důvod tohoto rozhodnutí uvádí především osobu premiéra Andreje Babiše. K tomuto rozhodnutí uchýlil během akce Colours of Ostrava, mezi jehož hlavní partnery patří i Agrofert. Poukázal také na to, že na festivalu hrají i hudebníci, kteří pak tvrdí, jak je Babiš špatný.

Jak se zdá, Klus v tomto bojkotu nezůstane sám. Zveřejnil zprávu, kterou mu poslal Jirka Macháček, frontman skupiny Mig 21. „Ahoj milej Kluse! Tak se ti chci pochlubit, jak jsem zpíval na Colours, mimochodem skvělej koncert to byl, lidi úžasný a vůbec,“ napsal zpěvák Klusovi.

Pak si prý ale všiml, co písničkář zveřejnil. „A najednou koukám,žes udělal to svý prohlášení o bojkotu firem a médií jednoho ze sponzorů tohoto festivalu. On je to shodou okolností náš trestně stíhaný premiér, že jo,“ pokračuje Macháček.

„A teď já si představuju, že se my dva spolu potkáme a já ti najednou nebudu moci říct, že se za něj stydím. A přitom je to pravda. Takže jsem se rozhod, že tě v tom bojkotu samotnýho nenechám a jdu do toho s tebou,“ podpořil Kluse frontman skupiny Mig 21.

Podle něj totiž dávají Klusova slova smysl! „Máš pravdu, nejde to dohromady – stydět se za člověka a přitom vystupovat v jeho médiích nebo někde, kde si vzali jeho prachy,“ dodal Macháček.

A podporu Klusovi vyjádřil i moderátor a reportér Jan Tuna, který prozradil, že si písničkáři fandí a váží si ho. „Příklady táhnou. Bude nás víc a víc. Těch, co se nenechají koupit. A nebojí se ho. Každý v tom svém oboru. Jen o tom nesmíme mlčet. Dnes Jirka Macháček. Zítra někdo další. Pozítří další a další a další... A z kapek bude moře,“ myslí si Tuna.