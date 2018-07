Konec Bosáka v České televizi? Slova o Rusku mohou mít nečekanou dohru

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Bosák si za svoje slova o šampionátu v Rusku vyslechl hodně kritiky. Kromě fanoušků se do něj pustili například také poslanci Jaroslav Foldyna (ČSSD) a Václav Klaus mladší (ODS). Moderátor a komentátor ale zopakoval, že na svých slovech trvá.

Někteří mu navíc vyčítali to, jak mluví s lidmi na sociálních sítích. tam svým kritikům psal hodně uštěpačné a ironické poznámky. „Jsem nadšený z toho, že vydělávám víc než vy, na rozdíl od vás jezdím po světě, užívám si života, prakticky se vůbec nenadřu, hraju tady jenom golf – to je v Moskvě naprosto běžné," vzkázal Bosák těm, kteří ho kvůli slovům o Rusku kritizovali.

„Chodím zadarmo na fotbal, hodně tady chlastáme za vaše peníze a všichni se vám, zjevně intelektuálně poněkud chudšími jedinci, smějeme na plné kolo,“ napsal taky na facebooku.

Bosák teď naznačil, že by mohl odejít z České televize, kde pracuje už šestadvacet let. „Nebudu lhát, že by mi nepřistály nějaké nabídky,“ prozradil Bosák v rozhovoru pro Magazín Dnes.

Přesto ale dodává, že ČT je jeho srdcová záležitost. „Ale v České televizi jsem od roku 1992 a nerad měním dresy. Nejvíc bude záležet na tom, kolik práce v ČT bude,“ vysvětlil Bosák.

Změnu zaměstnavatele prý ale nemůže vyloučit. „Umím si představit všechno,“ přiznal oblíbený sporťák.