Bosák opět promluvil o Rusku. A mnohé tím asi naštve

Slova o tom, že Rusko by nemělo pořádat fotbalový šampionát, podle něj byla spontánní a nebyla předem připravená. „Když jsem to řekl, bylo už dávno po zápase. Medailový ceremoniál byl hodně natažený, takže byla možnost k hodnocení. Nemám nic proti Rusku a priori. Ale pokud mám pocit, že by tam šampionát neměl být, tak nemám problém to říct,“ přiznal v rozhovoru pro Magazín DNES sportovní novinář.

Důvodů, proč Rusko nemělo být vybráno, je podle něj hned několik – od řízeného dopingu v ruském sportu, přes poměrně jasně zdokumentované uplácení při volbě ruského pořadatelství. „A daly by se najít i další problematické věci jako události na Krymu a pád malajsijského letadla,“ vypočítával komentátor.

Zmínil také, že kritický byl také při mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice. I tam se podle jeho slov prokázalo, že bylo vše podplacené. „A teď? Na stadionech za desítky miliard se nehraje. Kluby, které by tam mohly být, nemají ani na provoz. Jsou z toho ruiny,“ zlobí se Bosák. A podobné to podle něj bude také s Katarem, který bude hostit šampionát v roce 2022. Tam se podle jeho slov porušují lidská práva, umírají tam dělníci, kteří pracují v nelidských podmínkách. A i zde byla podle něj volba podplacená.

Za slova o Rusku Bosáka komentovali i někteří politici, například místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna. Novinář ale zdůrazňuje, že šlo o klasický komentář. „Komentátor má vyjádřit názor, není to jen popis,“ vysvětluje. Sport podle něj nelze zcela oddělit od všeho ostatního – třeba právě od politiky. „Proč by se jinak politici chodili ukazovat na zápasy, když se pořádá velká akce? Je to i politická záležitost. Vždyť se musí nějak shánět peníze na stavbu hal, stadionů či infrastruktury,“ vysvětluje.

Už před turnajem se spekulovalo, že ruský prezident Vladimir Putin bude mít díky fotbalu příležitost, jak vylepšit obraz své země ve světě. A to se podle Bosáka Rusům skutečně podařilo. „Vložili do toho hodně peněz, nasazení lidí bylo obrovské. Snažili se Rusko ukázat lepší, než ho obvykle vídáme,“ myslí si.

Dodává ale, že je třeba vidět, jak funguje Rusko během šampionátu a jak po něm - což opět ilustroval na příkladu JAR. „Šampionát proběhl skvěle. Lidé chodili po ulicích, zašli do hospody, kam normálně jezdí autem. Najednou si chválili, jak je to fantastické, že se po patnácti letech jdou jen tak projít s manželkou. I návštěvníci říkali: Slyšeli jsme o té zemi děsné věci, přitom je to skvělé, přijedeme za rok i s dětmi a bude to super. Ale nebylo. Když zmizely bezpečnostní složky z ulic, tak Jihoafrická republika vypadala zase stejně jako předtím. Což je příklad toho, že šampionát je nablýskaná akce, při níž tu zemi vždycky vyšperkujete, dodal Bosák s tím, že by byl opatrný s tím, hodnotit zemi jen podle toho.