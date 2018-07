Klus dál pokračuje v kritice Babiše: U Veselovského se pořádně rozjel, umělcům poslal vzkaz

Jak by vypadala Česká republika, kdyby vystoupila z EU? Czexit by tvrdě pocítil každý

Klus v rozhovoru pro DV TV připomněl, že se vůči Andreji Babišovi vymezuje už od té doby, kdy vstoupil do politiky. Přesto ale až dosud nebyl natolik důsledný, že by odmítal hrát na všech akcích, které Babiš nebo jeho firmy nějakým způsobem financují. Jako příklad uvedl festival České hrady, jehož partnerem je televize Óčko patřící Babišovi.

„Když nemáme rádi Babiše, nemůžeme podporovat, že si nás nakupuje, nebudu spolupracovat s něčím, s čím nesouhlasím, nemůžu jíst chleba toho, koho pomlouvám. Že jsem vystupoval na festivalu České hrady, nebo dělal rozhovor pro Óčko, byla moje chyba a nedůslednost," vysvětloval zpěvák v rozhovoru s Martinem Veselovským.

„Chtěl jsem dát najevo svůj občanský postoj,“ vysvětloval písničkář, proč na sociálních sítích zveřejnil dlouhý příspěvek týkající se festivalu Colours of Ostrava. „Odmítám spolupracovat s něčím, s čím nesouhlasím,“ tvrdí Klus, který ale jedním dechem dodává, že mezi těmi, kteří mají opačný názor, má hodně přátel.

„Když nemáme rádi Andreje Babiše, tak nemůžeme podporovat ani to, jakým způsobem si nás postupně nakupuje.“ vzkazuje lidem. Oceňuje sice ty, kteří proti Babišovi demonstrovali, přesto ale podle něj tato euforie z protestů vždy vyprchá a nepřenese se do normálního života. „Myslím, že Babiš je nebezpečný pro naši společnost. Především z morálního důvodu,“ zdůraznil Klus.

Doufal prý, že podobné prohlášení, jako nakonec vydal on, vydá někdo jiný, ideálně někdo, kdo nepatří do oblasti kultury. „Já jsem písničkář, rád bych se držel svého písečku,“ přiznal. Jenže nikdo se neozval a tak to zůstalo právě na něm. „Jen jsem se snažil rozvířit debatu a ukázal, že je třeba začít u sebe, když chceme něco měnit. Nechci být tím, za kým se půjde a kdo někoho povede,“ vysvětloval Klus.

Veselovského také zajímalo, o kolik peněz zpěvák přijde, když nebude hrát na akcích financovaných Babišovými firmami a když nebude vystupovat v jeho médiích. „To nemám tušení. A vlastně mi o to ani nejde,“ přiznal Klus. Možná ho to prý ale povede k tomu, že se postaví více na vlastní nohy, což si dlouho přeje.

Dodal také, že nikomu nechce říkat, co má dělat, ale nesouhlasí s tím, aby umělci hráli na festivalu sponzorovaném Agrofertem a v zákulisí pak říkali, jak špatný Babiš je . „Pojďme být čistí a jasní,“ vzkazuje Klus.