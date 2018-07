Klus vytočil fanoušky: Jsi obyčejný žoldák a ubožák. Proč radši jen nezpíváš? Umělci politice nerozumí

„Mám ve své smlouvě o dílo klauzuli, kterou si vyhrazuji právo nehrát tam, kde tečou Šéfovy peníze. Připojuji k tomu nyní i svůj bojkot Mafry a všech bezskrupulózních, konkurenci a životní prostředí likvidujících podniků Velkostatkohnojaře. (zasmlouvované akce, kde je Mafra mediálním partnerem rušit nemohu, ale zahrnu tuto výjimku do smluv budoucích),“ oznámil na sociálních sítích Klus. Tím ale odstartoval hodně divokou výměnu názorů.

„Zkráceně sere tě Babiš. Mě taky sere Babiš. A je to,“ shrnul slova Kluse do poněkud stručnější verze bulvárník Pavel Novotný.

„Neumíš se postavit svým názorům - loni jsi na FB odsuzoval Colours of Ostrava. Opomenul jsi říci, že jsi na nich několikrát vystupoval.... aneb koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Na rovinu - od té doby jsi pro mne obyčejnej žoldák,“ kritizoval zpěváka za jeho slova jeden z diskutujících.

To si ale Klus nenechal líbit. „Neopomenul. Vystupoval jsem tam dvakrát, naposledy před sedmi lety. Od „politikování“ pana Andreje už ani ťuk. Nutno zdůraznit, že nekritizuji Colours of Ostrava jako festival, neboť jej shledávám jako jeden z dramaturgicky nejprogresivnějších, čili naši kultuře velmi prospěšný počin. Má kritika se týká přístupu, kdy si člověk na něco stěžuje, ale když může dát najevo nesouhlas mlčí. Tu výměnou za koblihu, onde za muziku,“ vysvětloval svůj postoj.

Ani tím ale řadu diskutujících a fanoušků neuklidnil. „Proč raději nezpíváte? Umělci politice nemohou rozumět! Žijí si ve svém uměleckém světě, neřeší problémy jako ostatní normálně pracující. Proč jste neupozorňoval dřív na větší parchanty, kteří rozkrádali Česko? Sorry, ale nějak Vám nevěřím,“ zlobí se jedna z Klusových fanynek.

A to byl jen začátek. „A opět se mi potvrdilo,že Klus je ubožák. „Umělec", který ovlivňuje své fanoušky svými politickými názory. Jak laciné a ubohé,“ zpucovala písničkáře jedna z Češek.

„Hrát si na hipíka a brát za koncert čtvrt mega...to je teprve to opravdové chucpe. Buď si neumíte přečíst pro "koho, co" že se to chystáte hrát a nebo jste prachobyčejný konformista, který tu teď pláče nad svojí rozlitou lahví rumu,“ přisadil si další diskutující.

Další poukazovali na to, že vystupování na určitých akcích či poskytování rozhovorů určitým mediím není povinnost. „Zpěvák je v podstatě podnikatel a dle toho se rozhodne. To samé festival, jeho pořadatelé se mohou svobodné rozhodnout, kdo je bude sponzorovat. Tomáš Klus má jistě právo na svůj názor, o tom to je. PS: je to i promyšlený marketing. Cca polovina lidí, co nemá ráda šéfa, je dost velký publikum,“ myslí si další uživatel. .

Řada dalších ale Klusův postoj ocenila. „Tomáši děkuji! Tvůj postoj si zaslouží v dnešní amorálni době velký respekt. Kéž by tě i jiní veřejně činní lidé následovali tvůj příklad. Protože jestli tahle země něco potřebuje, tak jsou to morálně silné a za párek neohebné osobnosti jako ty,“ vzkázal jeden z fanoušků.

„Moc si vás vážím za to, že se nebojíte otevřeně říkat své názory a že si za tím stojíte i když vám to může ublížit. Moc takových lidí neznám,“ podpořila českého zpěváka jiný fanynka.