Klus totálně bojkotuje Babiše: Já už pro velkostatkohnojaře nikdy hrát nebudu

Klus se opět pustil do kolegů, kteří sice vystupují jako kritici premiéra Andreje Babiše, ale pak vystupují na akcích, které jsou nějakým způsobem placeny z jeho peněz. „Tak mi Colours udělaly jasno v tom, že nedůslednost mlží a bere vítr z plachet. Tož jsem poučen. Stalo se totiž, že jsem si otevřel hubu směrem k lidem, s nimiž sedávám u stolu a společně se čílíme, jak nás Šéf pomalu ale jistě nakupuje. Titéž lidé pak na svých profilech postovali zprávy z vip zóny festivalu, Fresh and Food prostoru dotovaného holdingem Grantového magnáta,“ popisuje Klus, co ho naštvalo.

Právě toto chování v něm vyvolalo řadu otázek. „Co je to za pokrytectví, ptal jsem se. Jak je možné, brát vaše slova vážně, když se neslučují s činy? Nemohl jsem se ubránit dojmu, že za chléb a hry mí přátelé přivřeli oči nad tím, že Šéf v té velké hře prostě nehraje podle pravidel,“ zlobí se na své kolegy zpěvák.

Podobně kritizuje i ty, kteří se podobných akcí zúčastňují jako návštěvníci. „Jsme tady kvůli hudbě. Jsme tady, páč je to naše srdcovka. Jsme tady na diskuze, za atmoškou. Jsme tady pro cukrovou vatu. To je fuk. Jste tam. Legitimizujete způsob Šéfovy hry. Říkáte, ano, v tomhle případě ano. Ale ve vlaku do Prahy už je to zase Zloduch. Být trochu pro a trochu proti naší společnosti už párkrát zlomilo vaz, není čas se poučit a zpevnit své postoje?“ ptá se Klus.

„V tu chvíli mi přišla zpráva, že dělám machra a přitom mě hrajou na Óčku, že jsem tam dokonce nedávno byl, že jsem dal rozhovor Mladé Frontě. Nezbývá, než uznat svou nedůslednost, svou chybu a pochlapit se, neboť věřím, že nejasná doba potřebuje jasná stanoviska. Ne proto, že bych se nějak zvlášť vyžíval v rebelii, nebo že bych chtěl soudit čtenáře a diváky Mafry, její zaměstnance, z nichž mnozí patří do okruhu mých přátel, ale proto, abych si zachoval možnost svobodně (o tom) mluvit,“ vysvětloval na svém facebookovém profilu hudebník.

Chce prý dávat najevo svůj nesouhlas s vedením země. „Ne proto, že bych se vyžíval v politických půtkách, že bych chtěl soudit ty, kteří demokraticky zvolenému vedení věří, ale proto, abych se jasně vymezil nebezpečí, které vnímám neustálým měněním stanovisko, vedoucím až k vládě opřené o komunisty a na němž se odmítám podílet. Mám na to právo stejně jako každý, kdo v tom samém spatřuje spásu. Ale teprve až sám budu pevně stát za svým názorem, bude za něco stát i můj názor. Stát za ním znamená žít v jeho duchu a nedopustit rozpor mezi tím co říkám a tím, co dělám,“ píše Klus.

Poukazuje také na to, že politika je s námi denně. „Jejím výsledkem je chodník po kterým jdeme do práce i to, jaká práva v té práci máme. Určuje, jakým způsobem budou vzdělávány naše děti, anebo jak si budem stát, až budem staří. Rezignovat na ni znamená vzdát se možnosti něco změnit. Často slyším, že jsme politikou unavení, naštvaní, zdecimováni. Čí je to vina? Politiků? Ale komu jsou odpovědní? Karel Kryl říkal, že politikům se nemá věřit, mají se kontrolovat a je to mistrův klenot. My jsme zodpovědní za to, jak se nám žije. My jsme vrchní kontrolor, skutečnej šéf. Kdo tomu nevěří, nebo podlehnul dojmu, že stejně nic nezmění si lže do kapsy,“ varuje.

„Takové myšlenky posilují pozici těch, kteří jsou ochotni si z našeho úhlu pohledu “špinit ruce” politikou a budou tam tak dlouho, jak jim to dovolíme. Stejně tak politika bude špinavá do té doby, do kdy ji jako žumpu budeme vnímat. Je našim nejupřímějším zrcadlem, možná proto se na ni tak neradi díváme. Úroveň jednání ve sněmovně, v senátu, na krajích i v Unii, je naši úrovní. Jsou to námi volení zástupci. Zastupují NÁS. Nelíbí-li se někomu jak se chovají, má právo se vyjádřit, stejně tak, jako má právo projevit nadšení ten, komu se jejich chování líbí. Hádat se kvůli tomu je ztráta času a především energie, která by se lépe zhodnotila ve snaze pochopit protistranu,“ apeluje na Čechy.

On sám dává jasně najevo, že na akcích sponzorovaných Babišem vystupovat nechce. „Mám ve své smlouvě o dílo klauzuli, kterou si vyhrazuji právo nehrát tam, kde tečou Šéfovy peníze. Připojuji k tomu nyní i svůj bojkot Mafry a všech bezkrupulózních, konkurenci a životní prostředí likvidujících podniků Velkostatkohnojaře. (zasmlouvované akce, kde je Mafra mediálním partnerem rušit nemohu, ale zahrnu tuto výjimku do smluv budoucích). Dělám to proto, že věřím, že jen poctivé, ucelené vymezení a projev nesouhlasu každého, kdo má o úmyslech Toho, jenž křivě přísahá, pochybnosti, má šanci ustát destruktivní sílu jeho mamonu a normalizačních praktik,“ myslí si.

S lidmi s opačným názorem chce ale dál mluvit. „Neznamená to, že se slepě zabetonuju v protestu, naopak jsem pro dialog s těmi, kteří to mají jinak a jsou ochotni o tom mluvit. Věřím totiž, že jediným východiskem je najít společnou řeč. Ne v tom, že pravdu má ten, nebo tamten, ale v tom, že je potřeba ji najít. A to zvládneme jedině spolu. Jsem k dispozici si s kýmkoli promluvit a jsem otevřen pluralitě názorů. Jsem rozhodnutý, že nedám svou možnost svobodné volby, svou možnost promluvit a svobodně projevit názor zadarmo,“ dodává Klus.