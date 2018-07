Prezident a premiér si z nás dělají p*del. Smějou se nám do ksichtu, zuří známý hokejista

Trest smrti pro bojovníky IS z gangu Beatles? Londýn by se tomu nebránil

Hokejista Philadelphie Flyers Jakub Voráček v rozhovoru pro DV TV mluvil nejen o své hokejové kariéře a zkušenostech ze zámořské NHL. Zmínil třeba i to, že hodně čte noviny. I proto se jej moderátorka Daniela Drtinová zeptala na to, co si myslí o nové české vládě.

„O nové vládě? Přemýšlím, jak to podat,“ zamyslel se sportovec. „Já si myslím, že si z nás asi dělají p*del, když to takhle musím říct. Když si vezmu, co se tady děje… Od pana prezidenta až po pana premiéra,“ vysvětloval Voráček.

Netajil se tím, že současný stav se mu vůbec nelíbí. „Mně to přijde absolutně absurdní. To prostě nemůže být normální tohleto,“ kroutil nevěřícně hlavou hokejista. „Se lidem smějou do ksichtu,“ přisadil si jeden z nejlepších útočníků NHL.