Známý filmař se zastal Zemana: Mě osobně uráží, že je můj prezident srovnávaný s volem

„Já jsem asi kluk z vesnice. Myslím si, že když je někdo prezidentem, který se jím stal dokonce volbou, že nějakým způsobem je i v mém zájmu, abych ho respektoval,“ přiznal pro Český rozhlas Plus režisér.

Nelíbí se mu třeba to, jak někteří o prezidentovi mluví. „Tuhle poměrně ctěný pán, kterého mám jinak rád a který píše do Lidovek, napsal, že to není Apis – bůh s rohy, že je to jenom vůl, který tam zůstal. Mě osobně uráží, že někdo, kdo je můj prezident, je srovnávaný s volem. Mě to uráží osobně,“ nebral si servítky Kačer.

Dodává sice, že k současné hlavě státu není úplně nekritický, přesto prý uznává, že Zeman udělal i dobré věci. „Já k němu mám spoustu výhrad, velkých výhrad, protože ho znám, ale zároveň vím, že je to velice schopný a inteligentní člověk a že udělal řadu věcí, které byly sporné, možná i negativní. Ale znám taky jeho dobrou snahu. Nechci žít ve státě, kde se lidé označují za k*etény, za d*menty, za starce,“ má jasno filmař.

Kačer dostal v roce 2016 od Zemana státní vyznamenání. Spolu s ním byli ten rok oceněni jen dva další umělci – zpěvák Daniel Hůlka a režisér Juraj Jakubisko. „Nedostal jsem vyznamenání od pana prezidenta, dostal jsem státní vyznamenání. Měl jsem dilema, jestli ho přijmout, ale asi z jiného důvodu, než si pánové myslíte. Nebyl jsem si úplně jistý, proč ho mám dostat,“ vysvětloval tehdy na Frekvenci 1.

Kačer si pro vyznamenání nakonec na Hrad nepřišel. Uvedl, že byl na oceňované vytvářen velký tlak poté, co nastala kauza s neudělením vyznamenání Jiřímu Bradymu. Zvažoval dokonce, že řád odmítne, ale protože nese jméno Masaryka, připadalo mu, jako by šlo i o znevážení prvního československého prezidenta. Na Hrad proto nakonec poslal své dcery. Rozhodování, jestli ho přijmout, přitom podle režiséra bylo jedno z nejtěžších v jeho životě.