Při nehodě v centru Prahy bylo na stavbě v Mikulandské ulici 45 lidí

ČTK to dnes sdělil Vojtěch Kostiha, mluvčí Metrostavu, který rekonstrukci provádí. Stavbu podle něj firmě předá policie do konce týdne a poté Metrostav stanoví postup odklízení. Zda bude potřeba strhnout celou budovu, posoudí statik, uvedl Kostiha.

"Na stavbě bylo v době nehody 45 lidí, na sto procent už tam nikdo není zasypaný. Kdo nese za neštěstí zodpovědnost, ukáže vyšetřování. My se jeho výsledkům podřídíme. Do konce týdne nám policie předá stavbu a my s projektantem stanovíme postup odklízení," sdělil Kostiha.

Dvě patra se zřítila v úterý dopoledne. Hasiči krátce po zřícení části budovy našli pod troskami dva lidi, třetí zraněný člověk vyprostit nepotřeboval. Všichni tři dělníci skončili v nemocnici, přičemž stav jednoho z nich byl velmi vážný. Záchranná služba ho v umělém spánku převezla do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Stav těžce zraněného pacienta nadále vyžaduje intenzivní péči, sdělila ČTK mluvčí ÚVN Jitka Zinke.