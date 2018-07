Tygry z klecí zřejmě někdo úmyslně pustil, tvrdí majitel bioparku

Technickou závadu na kleci nebo to, že by si zvíře klec otevřelo samo, jako příčinu vyloučil. Vyloučil i možnost, že by útěk zvířat mělo na svědomí pochybení některého zaměstnance bioparku. Hnízdil to dnes řekl ČTK. Případ vyšetřuje policie.

"Je spousta variant, kdo mohl klec otevřít. Otevření klece je docela náročné a ten, kdo to udělal, o tom musel mít znalost," řekl Hnízdil. Zaměstnanci bioparku podle něj naposledy otevírali klec ve středu 11. července.

"Pokud by personál pochybil a špatně to zavřel, tak ty kočky utekly minulou středu," řekl. Technická závada na kleci podle něj shledána nebyla. Klec s šelmami Hnízdil nyní osobně hlídá. "Od pondělí spím v autě u vozu," řekl.