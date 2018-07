Za útěk šelem z Bioparku Štít padla pokuta 30 tisíc korun

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Tankování paliva je běžná rutinní záležitost, přesto vám může jít i o život! Na co si dát pozor?

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

Případnému viníkovi hrozí v případě odsouzení trest od tří do osmi let vězení. V případu zatím policie nikoho neobvinila. ČTK to dnes řekla mluvčí policie Lenka Burýšková.

"V současné době probíhají výslechy jak zaměstnanců parku, tak i osob, které by k případu mohly poskytnout informace. Okolnosti týkající se útěku zvířat policisté v těchto dnech intenzivně prověřují," řekla Burýšková. Policisté zjišťují, zda šlo o nedbalostní, nebo úmyslné jednání.

Případ si od obvodního oddělení policie v Chlumci nad Cidlinou převzala služba kriminální policie a vyšetřování územního odboru Hradec Králové. Vyšetřovatelé spolupracují i s odborem kriminalistické techniky a expertiz krajského policejního ředitelství a se Státní veterinární správou.

Podle veterinářů biopark dostatečně nezajistil klec proti útěku šelem. Majitel bioparku Antonín Hnízdil dostal pokutu 30.000 korun za to, že dovoz zvířat řádně neoznámil úřadům. Musí těž zlepšit podmínky chovu. Dosavadní způsob chovu šelem v přepravní kleci na valníku je podle zjištění veterinářů nevhodný. Valník s klecí lze podle veterinářů použít jen krátkodobě pro převoz zvířat.