Id*ot, kr*tén, d*bil. Bosák z ČT kritizoval při fotbalu Rusko, naštval tím Foldynu i Okamurova muže

„Ruský šampionát je minulostí,“ komentoval Bosák závěrečné ceremoniál s předáváním zlatých a stříbrných medailí pro Francii a Chorvatsko. Turnaj byl podle něj sice dobře zorganizovaný, přesto se Bosák netajil tím, že nesouhlasí s tím, kde se konal „Myslím si, že z mnoha důvodů se tady neměl konat,“ doplnil novinář.

Své postřehy komentátor také během turnaje zveřejňoval na sociálních sítích. „Zastavil jsem se u báťušky cara. Teda vlastně prezidenta. Ale v Rusku to kapánek splývá. A on prej Vladimír není doma...“ napsal například k fotkám pořízeným u Kremlu.

V následné debatě čelil ostré kritice, tu ale většinou přecházel. „Jsem naučený říkat to, co si myslím. A sport nejde oddělit od všeobecných věcí. A že se nějakým rusofilům nelíbí, to co řeknu? To mě ani trochu nezajímá,“ vzkázal svým kritikům.

Občas ale zareagoval i ostřeji. „Seš vylízanej id*ot. Všichni v pohodě a ty ze sebe děláš kr*téna...“ vynadal komentátorovi ČT jeden z diskutujících. „Jestli chceš vidět id*ota, podívej se do zrcadla,“ opáčil mu Bosák.

Slova komentátora ČT ale rozčílila i některé politiky. „Bosák za Moravce na věž a ČT ať si najde nového skutečného sporťáka, který si neplete komentování sportovních událostí se svazáckou agitací ve stylu 1988. Pane Jaromíre Bosáku, Vaše politické názory nikoho nezajímají, kandidujte, změňte redakci a nebo se laskavě věnujte sportu!“ vzkázal Bosákovi poslanec hnutí SPD Lubomír Volný na sociálních sítích.

A nebyl jediný politik, kterému se Bosákovy poznámky nelíbily. „Bosák nám ukázal kdo v České veřejnoprávní televizi vlastně dnes je. Tedy čest výjimkám, ty tam jsou také. Bohužel podobných bosáků je tam více,“ napsal na Facebooku místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna.

Novináře se naopak zastal jeden z nejúspěšnějších českých paralympiků a hendikepovaných sportovců. „A to on ten pan Jaromír Bosák, to je hodnej kluk. Ale kolik von bere? Milion dva miliony ročně bere. A jsou tam jiný takový Bosákové! *panebože ten Foldyna je d*bil,“ reagoval na Foldynova slova plavec Jan Povýšil.