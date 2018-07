"Tydýt" Pavlásek se naváží do Babiše: Zloději, tuneláři, mafiáni, komunisté...

Pavlásek ve svém příspěvku na sociálních sítích parodoval známé statusy premiéra Andreje Babiše. „Ahoj lidi, tak máme vládu, ale byla to vážně makačka. Všichni ti zloději a tuneláři s celou tou mafií, co nás ovládá, se nám to snažili překazit, protože se bojí o koryta, ale naštěstí mi pomohli komunisti. Pomáhali mi už v mládí, tak sem rád, že sou furt stejný a že se na ně můžu spolehnout. Takže vládu máme a teď začneme makat,“ píše komik napodobující šéfa hnutí ANO.

Jeho pozornosti neunikl ani prezident Miloš Zeman. „Prezident už makat začal. Teď sem viděl tu fotku z NATO a pěkně jim to natřel, místo aby poklonkoval těm šaškům americkejm krásně seděl stranou a ukázal jim kdo je prezident samostatný hrdý země,“ rýpnul si Pavlásek.

„Jo, a taky sem se doslechl, že je někde ve světě nějaký zemětřesení, tak sem tam chtěl jet pomoct vyprošťovat lidi, ale protože musím makat tady, tak sem si vzpomněl, že máme výborný hasiče. Věděli ste to? Jestli to nevíte, tak vám to říkám a jednoho hasiče tam pošlu.Jo, a cestou ze sněmovny sem se stavil ve psím útulku a vyfotil se s pejskem. Věděli ste, že máme výborný psí útulky? Ne? Tak vám to říkám. Sou fakt dobrý. A makaj,“ pokračoval „Babiš“ Pavlásek.

„Tak já jdu taky makat. Ale ještě jsem se rozhodl že vám všem přidám deset miliónů. Ale dohromady. Takže každým dám jednu korunu. A ze svýho. Ať ty mafiáni viděj, jak se maká. Jo, a taky, všimli ste si, že mluvím trochu jako Gustáv Husák? To je dobře. Toho sem měl rád. Taky makal. Tak jo, já jdu konečně makat. A odpoledne sem dam tu fotku s tím pejskem. Mějte se makačenkově a vyhrňte si rukávy. Váš Bureš,“ dodal bavič.