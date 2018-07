Šéf zlínského divadla poslal otevřený dopis Babišovi: Kdyby byla Česká republika Vaše firma, už bych dal dávno výpověď

Michálek v první řadě poblahopřál Babišovi k tomu, že jeho vláda získala důvěru. „Pro naši zemi je dobře, že máme po 264 dnech od voleb legitimní vládu, kterou po jednoznačném vítězství ve volbách oprávněně vedete. Zároveň mi dovolte, abych Vás právě dnes vyzval k rezignaci na post premiéra Vlády ČR. Současně Vás žádám, abyste společně s panem prezidentem učinil co nejrychlejší kroky k vypsání předčasných voleb,“ žádá šéfa vlády ředitel Městského divadla Zlín.

„Naše země má bezesporu mnoho problémů a můžeme se přít o to, které to jsou, jak je řešit, či v jakém pořadí je řešit. Podle mého názoru je tu ale jeden problém, který stojí nade všemi, a který vy, pane premiére, obávám se, nevidíte. Ten problém se jmenuje “komunismus v nás”. Čím více se totiž pohoršujeme nad spoluúčastí komunistů na vládě, čím více oživujeme myšlenky na postavení komunistické strany mimo zákon, tím více zapomínáme, že podstata nebezpečí je v nás samotných. Jednoduše řečeno: Má-li naše země prosperovat, nestačí zrušit komunistickou stranu, je bezpodmínečně nutné “zrušit” komunismus v nás,“ vysvětluje Michálek.

Divadelník také odkazuje na dnes již lidové heslo Andreje Babiše, který hlásal, že chce stát řídit jako firmu. „Kdyby byla Česká republika Vaše firma, už bych dal dávno výpověď. Ne proto, že s Vámi nesouhlasím v tolika věcech, ale proto, že jsem po čase pochopil, že Vy ten hlavní problém prostě nevidíte a i tato má slova pravděpodobně chápete jako “kecy”. Není se ani co divit. Jste totiž - a to nemyslím zle - esence monopolu, esence komunismu v nás. A protože ten, kdo chce vyjít z Matrixu, nemůže být zároveň Matrix sám, vyzývám Vás ve jménu budoucnosti naší země k rezignaci,“ žádá šéf zlínského divadla.

Podle Michálka Česká republika prohrála. „Ať vybudujete cokoli, podstatné přece je, na jakých základech bude Vaše práce stát. Jediné řešení je Vaše velkorysé gesto. (Ta zpravidla přicházejí v nejméně očekávanou chvíli, ve Vašem případě by to bylo v okamžiku Vašeho momentálního vítězství.) A nové volby.

Michálek poukazuje také na to, že podle mnohých hlasů by volby dopadly stejně, on si to ale nemyslí. „Vy byste měl příležitost říct voličům, že svým hlasem v demokratické zemi nerozhodují o Vaší vině či nevině. Že se cítíte nevinen, že věříte, že budete očištěn a že věříte v právní systém naší země. A že v zájmu boje proti korupci považujete za nemožné, aby premiér byl trestně stíhaná osoba. Další strany by na tento Váš postoj jistě reagovaly. Navíc by druhým pokusem získaly díky dosavadní patové zkušenosti od svých voličů o poznání větší manévrovací prostor, a tím i větší koaliční potenciál. I kdyby byl výsledek hlasování matematicky stejný, byla by mnohem větší šance na vznik vlády, která bude díky pluralitě názorů s komunismem v nás bojovat a ne ho živit,“ dodal Michálek.